Рыбаки из Оклахомы поймали настоящего монстра

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«Думаю, нам нужна большая лодка!», - к такому выводу пришла пара рыбаков из Оклахомы, которые могут теперь похвастаться потрясающим уловом.

Утром 10 июня 2018 года Джонатан Ван Флит и Энтони Довер отважно сражались, надеясь вытащить из Литтл-Ривер крупную добычу. Однако вместо рыбины все снасти рыбаков запутала гигантская и довольно агрессивная грифовая черепаха.

Этот бегемот весом более 45 кг и длиной около полутора метров оказался в довольно своеобразной ситуации, соблазнившись на одну из солнечных рыбок, которую рыбаки использовали в качестве приманки.

Удивительно, но мужчины сделали все возможное, чтобы безопасно освободить черепаху от лески и смогли успешно удалить крючок из ее рта. Стоит отметить, что это был довольно смелый шаг, так как, по словам инспектора из Департамента охраны дикой природы Оклахомы, «эта черепаха с легкостью может откусить палец или даже руку».

Чтобы никто не подумал, что это преувеличение, в штате Луизиана на этой неделе в черепахе был обнаружен таинственный палец. Это наталкивает на мысль: А что же может оказаться внутри брюха этого монстра из Оклахомы?.

К счастью для животного, этого узнать не удастся, так как после осмотра представителей природоохранного департамента, массивное существо было возвращено обратно в реку. Так что если вы захотите поплавать в Литтл-Ривер этим летом и почувствуете, что что-то покусывает вашу ногу, гребите к берегу.