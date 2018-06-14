Лунные аномалии, монолит Фобоса и космические силы

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«Вы станете частью пяти гордых ветвей вооруженных сил Соединенных Штатов - армии, флота, морской пехоты, военно-воздушных сил и береговой охраны». Эти слова президент США Дональд Трамп произнес в мае этого года перед выпускниками Вест-Пойнт, высшей военной академии США, во время церемонии в Белом доме.

«И мы действительно думаем о шестом ведомстве, и это будут космические силы», - продолжал Трамп.

Он это серьезно? Похоже, что так…

«Мы становимся очень сильными в космосе, как в военном отношении, так и по другим показателям, и мы серьезно думаем о космических силах. Мы далеко, далеко позади от наших соперников. Но мы быстро догоняем. Так быстро, что никто даже не верит нам».

Остается задать вопрос: «Кто это «МЫ»? О ком он говорит?» По правде говоря, в Интернете уже всплывают слухи о том, что Трамп фактически уже имеет свои «космические силы»... и, вероятно, один из его шаттлов уже припарковался на Луне.

По крайней мере, такое мнение было высказано зрителями популярного на YouTube канала Streetcap1, который ведет шотландский уфолог Джордж Грэм. 4 июня 2018 года на канале появилось видео с фотографией лунной поверхности, на которой уфолог обнаружил таинственный «треугольный» объект. Через несколько часов после публикации ролика, его просмотрели более 12 тысяч пользователей.

Некоторые из них говорят о необычных скальных образованиях, другие убеждены, что это НЛО, свидетельствующее о присутствии инопланетян на Луне. А может это тот самый легендарный «треугольник TR-3B», который является частью так называемых «космических сил» Трампа? Интересная версия.

На протяжении многих десятилетий множество серьезных ученых поднимали вопрос об аномалиях, обнаруженных не только на Луне, но и на других планетах. Среди них был эксперт Лан Флеминг, который в 1990-х годах работал в Центре космических полетов Джонсона и занимался обработкой визуальных данных, полученных различными миссиями NASA на разных орбитальных телах Солнечной системы.

После того, как в 1998 году были получены снимки марсианского спутника Фобос, Флеминг встретился с художником и писателем Эфраном Палермо и специалистом по оптическим изображениям Марком Карлотто, которые обнаружили на Фобосе странную структуру, отбрасывающую на поверхность спутника необычно длинную тень.

Флеминг тоже заметил это образование, когда просматривал кадры, полученные автоматической станцией «Марс Глобал Сервейор». Но сначала он подумал, что длинная тень могла получиться из-за низкого положения Солнца относительно поверхности Фобоса.

Дальнейший анализ и сравнение с другими объектами на спутнике показали, что тень от загадочного «монолита» действительно является нереально длинной.

«Этот объект представляет собой монолитный блок из камня, хотя его высокая отражательная способность может указывать на то, что он состоит из чего-то другого, - Флеминг заметил, что объект имеет еще несколько странностей. – Есть ли вероятность, что оно искусственное? Это частично зависит от того, какова высота объекта относительно размеров его основания. Высота этого монолита в несколько раз превышает его высоту, вряд ли какой-то большой метеорит смог приземлиться на узкий конец и остаться в вертикальном положении».

К сожалению, «Марс Глобал Сервейор» вращается сейчас вокруг Марса на низкой орбите, и получить новые фотографии этого объекта станет возможным, только после запуска следующих космических аппаратов.

«Учитывая историю NASA, которое всячески старается избегать специальных исследований аномальных объектов, это, вероятно, произойдет случайно, - добавил Флеминг. - Но Фобос очень маленький мир, поэтому, если в будущем космические корабли приблизятся к Фобосу, у нас точно появится шанс снова увидеть этот монолит».

«Монолит» Фобоса является лишь одной из многих подлинных аномалий в нашей Солнечной системе. Естественно, что он и масса странностей на нашей собственной Луне должны заслуживать гораздо большего внимания, чем обычный треп, который появляется в сегодняшних таблоидах. Когда наука начнет заниматься этими тайнами, только тогда их можно будет назвать «аномалиями». Все остальное является парейдолией и равнозначно ленивому наблюдению за облаками.