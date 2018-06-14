Мистическая ракета, якобы стартовавшая с острова Уидби, опознана

Фото из открытых источников

Интригующая аномалия, стартовавшая в небо над островом Уидби в штате Вашингтон, вызвала настоящий переполох в среде энтузиастов НЛО на этой неделе, но, похоже, тайна уже разгадана.

Фотография, полученная цифровой камерой, транслирующей погоду на сайте Skunk Bay Weather, рано утром в воскресенье 10июня 2018 года показала яркий объект, напоминающий запуск ракеты.

Наблюдатель погоды Грег Джонсон поделился снимком в Твиттере, что вызвало реакцию сродни настоящему шторму. После того, как версии с молнией и падением метеорита были отвергнуты, масса пользователей сети сошлась на том, что это незапланированный запуск баллистической ракеты.

Однако служащие близлежащей военно-морской базы сообщили, что они не имеют ничего общего со странным событием. Другие подозрительные источники появления загадочной ракеты, такие как атомная подводная лодка, дислоцирующаяся в этом районе, также оказались маловероятными. Это привело к ропоту среди уфологов, предположивших, что это было нечто из другого мира.

Увы, но гипотеза относительно визита инопланетян также оказалась несостоятельной. После тщательного расследования изображения, отчет о котором опубликован на сайте The Drive, оказалось, что странный объектом над Вашингтоном был вовсе не НЛО.

После анализа скорости экспозиции камеры, ее направления и информации о воздушном движении в момент съемки, было установлено, что ярким взмывающим в небо объектом, по сути, был вертолет.

«Вы видите на изображении вертолет, удаляющийся от камеры, - объясняется на сайте. - Полоса света в небе получилась в результате длительной экспозиции камеры, а ракетообразное свечение в верхней части является корпусом вертолета, который выглядит необычно из-за тех же настроек камеры».