Среда 13 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Необычные явления» Виртуальный уфолог обнаружил на Марсе живое существо

Виртуальный уфолог обнаружил на Марсе живое существо

Среда, 13 Июня 2018 17:07
Виртуальный уфолог обнаружил на Марсе живое существо Фото из открытых источников

Известный тайваньский уфолог Скотт К. Уоринг заявил, что он больше ни на секунду не сомневается в существовании жизни на Марсе. Особенно после того, как на двух фотографиях полученных марсоходом «Curiosity» сегодня, 13 июня 2018 года, он обнаружил странную аномалию.

 

По словам Скотта, за последние две недели он внимательнейшим образом обшарил более 100 фотографий, сделанных этим ровером. И вот удача! На двух из них появилась странная белесая дымка.

 

«Я никогда раньше не видел такую аномалию, - написал виртуальный уфолог в посте на своем сайте. - Обратите внимание, эти фотографии были сделаны всего несколько часов назад, а не недели или месяцы!»

 

Скотт предположил, что мимо камеры пробежало какое-то очень легкое животное, потому что на песке до и после аномалии не видно никаких следов. 

 

«Возможно, это вид, похожий на земную ящерицу, которая забирается в песок и исчезает». 

 

Эпатажный искатель внеземной жизни уверяет, что правительство и NASA скрывают от общественности существование жизни на Марсе.

 

«Внеземная жизнь является проблемой национальной безопасности, поэтому они никогда не будут распространяться об этом». 

Яндекс.Дзен

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Марс
Главное за сутки
Весь Крым остался без света и связи Весь Крым остался без света и связи Территория всего Крыма осталась без света и сотовой связи, сообщает «Лента.ру». По данным агентства «Крыминформ», полуостров был отключен от энергоснабжения около 15:25. Эту информацию подтвердили два источника в предприятиях телекоммуникационной…
Как будут повышать пенсионный возраст в России? Как будут повышать пенсионный возраст в России? Рассматривая проект закона о повышении пенсионного возраста, Государственной думе Российской Федерации предстоит решать "очень тонкую задачу" — говорит Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. "Это очень и очень…
В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии Трех сирийцев и пятерых граждан России, которые работают в российской компании «Совфрахт», обвинили в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в обход американских санкций, сообщается на сайте минюста США. В…

Читайте также
Уфологи обнаружили возле Солнца НЛО больше Юпитера Уфологи обнаружили возле Солнца НЛО больше Юпитера Неопознанный летающий объект колоссального размера, который обнаружили рядом с Солнцем уфологи, пугает даже видавших виды специалистов — сообщают тематические ресурсы, по данным которых, речь идет об НЛО, сопоставимом по диаметру…
В Техасе по трассе 377 на невероятной скорости промчался грузовик с летающей тарелкой В Техасе по трассе 377 на невероятной скорости промчался грузовик с летающей тарелкой Джонни Граймс, житель техасского города Уайтсборо, выехавший на юг ранним субботним утром 2 июня 2018 года был удивлен оживленным движением на трассе 377. Полицейские на мотоциклах и машины без опознавательных…
Мужчина из Техаса выжил после укуса обезглавленной гремучей змеи Мужчина из Техаса выжил после укуса обезглавленной гремучей змеи Жителю техасского города Корпус-Кристи невероятно повезло. Он остался жив после укуса гремучей змеи, которую обезглавил несколько секунд назад (смотрите видео ниже). По сообщению местного телевизионного канала, потрясающе странная атака произошла…
Житель штата Пенсильвания был в шоке от зависшего перед его домом НЛО Житель штата Пенсильвания был в шоке от зависшего перед его домом НЛО Что увидел житель североамериканского штата Пенсильвания из окна своего дома в кромешной тьме в ночь на 25 мая 2018 года, он так и не понял. Мужчина внезапно проснулся из-за шума,…
Интернет и СМИ
Фото
Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз

Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное с...

Видео

 

Трамп опубликовал видео, которым пугал и соблазнял Ким Чен Ына

Закадровый голос говорит, что среди живущих на Земле 7 млрд людей лишь немногие из них могут повлиять на ход истории. Цветными изображениями в ролике показываются достижения западных стран, а черно-белыми — пустые полки магазинов и запуски ракет.

«Сделает ли этот лидер выбор за развитие своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы стать героем для своего народа?», — спрашивает закадровый голос.

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Страничка из дневника.

12.00. Дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось! 

22.00. Случилось.

Еще »
Самые популярные материалы
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Новое противостояние США - Россия: на кону Европа Новое противостояние США - Россия: на кону Европа
Ответит ли Ефремов за Крымский мост? Ответит ли Ефремов за Крымский мост?
Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.