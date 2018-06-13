Виртуальный уфолог обнаружил на Марсе живое существо

Фото из открытых источников

Известный тайваньский уфолог Скотт К. Уоринг заявил, что он больше ни на секунду не сомневается в существовании жизни на Марсе. Особенно после того, как на двух фотографиях полученных марсоходом «Curiosity» сегодня, 13 июня 2018 года, он обнаружил странную аномалию.

По словам Скотта, за последние две недели он внимательнейшим образом обшарил более 100 фотографий, сделанных этим ровером. И вот удача! На двух из них появилась странная белесая дымка.

«Я никогда раньше не видел такую аномалию, - написал виртуальный уфолог в посте на своем сайте. - Обратите внимание, эти фотографии были сделаны всего несколько часов назад, а не недели или месяцы!»

Скотт предположил, что мимо камеры пробежало какое-то очень легкое животное, потому что на песке до и после аномалии не видно никаких следов.

«Возможно, это вид, похожий на земную ящерицу, которая забирается в песок и исчезает».

Эпатажный искатель внеземной жизни уверяет, что правительство и NASA скрывают от общественности существование жизни на Марсе.

«Внеземная жизнь является проблемой национальной безопасности, поэтому они никогда не будут распространяться об этом».