Канадский траппер лицом к лицу встретился с бигфутом

Фото из открытых источников

Считается, что снежный человек или йети, или бигфут, как его называют в Америке, является одним из самых известных криптидов, но это не делает его менее неуловимым. Бигфты, как и многие его криптозоологические кузены, по-видимому, обладают волшебной способностью сбивать резкость на любой камере, без всякой на то причины встряхивать ее или отворачивать в противоположную сторону (смотрите видео ниже).

На сегодняшний день знаменитый фильм Паттерсона-Гимлина, снятый 20 октября 1967 года, является единственным в мире видео очень хорошего качества, на котором можно увидеть легендарного снежного человека.

Действительно ли криптиды способны каким-то образом вмешиваться в работу фото- и видеокамер, или отсутствие четких кадров может быть следствием того, что эти легендарные существа - всего лишь продукт нашего воображения? Кто знает…

Тем не менее, свежайший фрагмент предполагаемой съемки бигфута еще раз продемонстрировал, что огромный уродец очень хорошо скрывает свое истинное лицо.

Как сообщается, недавнее видео было снято траппером по имени Роберт Росс возле города Нордегг, расположенного в канадской провинции Альберта к северу от старейшего национального парка Банф.

В кадре можно услышать тяжелое дыхание Росса, когда он пробирается по глубокому снегу, фокусируя камеру на темной фигуре, спрятавшейся в густом и засыпанном снегом канадском лесу.

Как и большинство подобных видео, эта запись не дает четкого представления о стоящем за деревом существе. В какой-то момент даже можно предположить, что это голова и лицо какого-то волосатого гуманоида. В конце концов, по-видимому, Росс, который утверждает, что это был бигфут, не на шутку испугался и убежал оттуда так быстро, как только мог.

Кадры, которые, к сожалению, содержат весьма малое количество информации для расследования, были выставлены на YouTube автором канала под ником Sonny Vator. Что тут сказать? Непонятно и невозможно проверить, но, может быть, это к лучшему…