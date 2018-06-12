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Призрак пожилой женщины наблюдает за мальчиком, который учится ездить на велосипеде

Вторник, 12 Июня 2018 21:31
Призрак пожилой женщины наблюдает за мальчиком, который учится ездить на велосипеде Фото из открытых источников

Жительница британского города Пейнтон была в шоке, когда обнаружила на своем видео призрак старой женщины, наблюдающей за ее сыном. Странная сцена была снята Луизой Лентон возле заброшенного здания 19 века, известного как Олдвейский особняк, возле которого ее пятилетний сын учился ездить на велосипеде (смотрите видео ниже). 

 

В интервью местной газете женщина сказала, что во время съемки ничего не заметила, а когда, вернувшись  домой, посмотрела видео, то увидела что-то странное в окне особняка. При увеличении изображения оказалось, что это была пожилая женщина в одежде викторианской эпохи. 

 

Позже, когда Лентон связалась с должностными лицами, ответственными за сохранность исторического здания, она получила еще один сюрприз. Ей сообщили, что единственными людьми, которые находились в то время в особняке, были охранники.

 

«Это, конечно, не охранник, - сказала Луиза. – Это женщина и она явно носит одежду другой эпохи».

 

Скептики, без сомнения, будут утверждать, что «привидение в окне» видно не достаточно детально, чтобы определить какую одежду оно носит. И, вероятно, это мог быть как раз один из охранников, которого заинтересовал шум за окном. Но если этот кто-то не станет называть себя, то, вполне возможно, никто так и не узнает, чей таинственный дух проявился на видео.

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Призрак пожилой женщины наблюдает за мальчиком, который учится ездить на велосипеде

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости призрак
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