Путешествие во времени и «парадокс ремешка ботинка»

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После череды выступлений путешественников во времени, широко освещаемых в популярных СМИ, в сознании обывателя крепнет мысль о реальности существования в будущем машины времени. Но, несмотря на ряд теорий, допускающих возможность возвращения в прошлое в соответствии с общей теорией относительности Эйнштейна, ни одна из них, на данный момент, не имеет практического решения, которое позволило бы построить такую машину.

Кроме того, на протяжении многих лет не прекращаются споры о целесообразности путешествий во времени. При этом существует масса парадоксов, противоречащих этому явлению. Один из них называется «Парадоксом дедушки», суть которого заключается в следующем: «Вы путешествуете назад в прошлое и намеренно или случайно убиваете своего дедушку в годы его молодости. При этом рождение ваших родителей и вас самих становится невозможным… Таким образом, если вы никогда не рождались, тогда кто убил ваших предков?»

Описанный выше пример является самым популярным объяснением парадокса, хотя это применимо фактически к любому набору условий, когда возможный путешественник во времени изменяет прошлое, в результате чего меняется будущее, из которого он прибыл. И хотя в некоторых случаях такие теории математически доказуемы, на данный момент они являются чисто умозрительными.

Несмотря на популярность «Парадокса дедушки», существуют и более сложные парадоксы, которые также приводят существенные доводы против путешествий во времени. Рассмотрим, например, такой сценарий:

«Профессор математики получает доступ к машине времени и отправляется в будущее, где обнаруживает в учебнике математики неизвестное ему уравнение. После возвращения в прошлое он обсуждает его с одним из своих учеников, который вдохновляется идеей самостоятельно его разработать. Потратив некоторое количество времени, ученик создает именно такое уравнение, которое описал профессор, а затем издает об этом книгу, которая становится той самой книгой, которую прочитал профессор во время своего визита в будущее».

Вроде все просто... но где же парадокс? Концептуально идея создания уравнения исходила не от профессора и не от ученика. Каждый из них узнал о нем в результате путешествия профессора в будущее ... и, тем не менее, оно уже существовало. Так откуда же, по правде говоря, появилось уравнение?

Еще одна версия этого же самого принципа, известная как «Парадокс ремешка ботинка», предлагает идею, что информация может прийти во Вселенную из ниоткуда. Возможно ли это? Для физиков это действительно тревожное суждение, поскольку оно противоречит упорядоченной природе вещей, выраженной известными законами термодинамики. Здесь мы находим тесную связь между энтропией и информацией в нашей Вселенной, и, таким образом, идея о том, что информация может запросто появиться «из ниоткуда», сродни нарушению этих законов. Если это невозможно в соответствии с законами, которые управляют нашей физической Вселенной, то является ли вообще жизнеспособным понятие «путешествие во времени»?

Как мы уже говорили, путешествие во времени (по крайней мере, назад в прошлое) является гипотетически возможным и может быть достигнуто различными способами, соответствующими общей теории относительности. Однако если оно когда-нибудь станет реальностью, и информация будет передаваться из будущего в прошлое, результаты могут быть настолько странными и непредвиденными, что, возможно, нам серьезно придется задуматься над такими вопросами: «Кто же действительно написал пятую симфонию Бетховена?»