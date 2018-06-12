Когда с неба падают очень странные «вещи»

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Согласитесь, иногда на землю с неба падают очень странные объекты, природу которых объяснить порой не представляется возможным. Что это может быть? Необычные природные явления, продукты сверхсекретных технологий или вояжеры из других миров? Речь пойдет о трех интригующих историях, которые, вероятно, не имеют никакого отношения к визитам инопланетян, но до сих пор остаются неразгаданными.

Первый случай произошел в последние дни 1965 года. Согласно документам Министерства обороны Великобритании и Королевских военно-воздушных сил, поздним вечером 17 декабря человек по имени Кеннет Уильям Рис сообщил о шарообразном объекте, светящимся «ярким белым светом», который опустился в долину между городами Молд и Рутин в Северном Уэльсе. В файлах говорится, что яркий свет падал очень медленно, и Рис наблюдал за его спуском около двух минут. После этого, как отмечено в рапорте Министерства обороны, объект «взорвался и рассыпался». Несмотря на то, что на следующий день военными была проведена воздушная разведка всей территории, этот инцидент так и остался загадкой.

Вторая история была рассказана британской исследовательнице НЛО Дженни Рендлс в 1991 году. Мужчина из графства Стаффордшир, имя которого обозначено только двумя буквами «M.L.», увидел в долине Чурнет странный корабль, падающий с неба на большой скорости. По описанию очевидца, это была серебристая ракета длиной около трех метров. М.L. тут же связался с полицией, и на следующий день полицейский вертолет прочесал всю площадь лесного массива, куда упал НЛО, но никаких осколков не было найдено. Только в одном месте была обнаружена заметная вмятина, предполагающая, что что-то в этом месте ударилось о землю.

Три года спустя несколько жителей деревни Черч Ленч, расположенной недалеко от холмов Котсуолд-Хилс, сообщили о большом бочкообразном объекте, упавшим с неба. Вскоре армия прибыла на место и оцепила весь район. После этого оттуда медленно выехал грузовик ВМФ, на котором находилось нечто очень тяжелое. Несмотря на то, что эта история получила широкое распространение в местных СМИ, военные хранили молчание.

«Сюда приехало несколько пожарных машин и много полиции, - сказал Пол Брук, один из местных жителей, которые решились дать интервью. - Район оцепили и людей туда не пускали. Затем около восьми часов вечера эту штуку увезли на машине Королевского флота, которую спереди и сзади сопровождала полиция».

Представитель полиции из Ившема сказал: «Я не могу категорически утверждать, что ничего не произошло, но мои расследования показали, что это был тюк соломы, который загорелся и был потушен пожарными. Сообщения о чем-то падающем с неба могут быть мистификациями, или, возможно, кто-то что-то увидел и пришел к неправильному выводу».

Это было заявление, которое совершенно не объясняло того, почему военные прибыли так быстро на место падения обычного тюка соломы. В свете всего вышеизложенного призыв «Держать глаза в небо» остается по-прежнему актуальным.