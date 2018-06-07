В Техасе по трассе 377 на невероятной скорости промчался грузовик с летающей тарелкой

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Джонни Граймс, житель техасского города Уайтсборо, выехавший на юг ранним субботним утром 2 июня 2018 года был удивлен оживленным движением на трассе 377. Полицейские на мотоциклах и машины без опознавательных знаков сопровождали большой грузовик, на борту которого возвышалось нечто, напоминающее летающую тарелку…

По словам очевидца, кавалькада со странным объектом, ширина которого была около 7 метров, двигалась на север с невероятной скоростью.

«Я сразу подумал, что это самолет. Очертания его фюзеляжа напоминали истребитель, он был полукруглым спереди, только нос был сделан в стиле бомбардировщика времен Второй мировой войны и не соответствовал современной аэродинамической форме стелс, - сообщил очевидец. - Грузовик бежал так быстро, что я смог снять только одну фотографию на мой старый iPhone 3».

Как бывший специалист по техническому обслуживанию, Джонни Граймс сразу же отметил несколько несоответствий протоколу транспортировки высокотехнологического оборудования.

«Я заметил, что полицейские были без шлемов, верблюжьих перчаток, солнцезащитных очков и форменных курток. Я никогда не видел полицейских мотоциклов без красных и синих предупреждающих огней, а на их мотоциклах мигали только передние фары, - кроме этого Джонни отметил необычное поведение сотрудников полиции. – Они безумно размахивали руками и кричали ехать быстрее».

И самым странным, по мнению Джонни, было то, что крупногабаритный груз перевозился на чрезмерно опасной скорости, без надлежащей маркировки, предупреждающей о габаритах, оранжевых огней и лицензионного эскорта, так как машины сопровождения не имели опознавательных знаков.

Таинственная процессия вызвала у наблюдателя столько вопросов, что за ответом на них, заметьте, он обратился не в полицию, а во Всемирную сеть НЛО MUFON.