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Над Португалией заметили загадочный светящийся НЛО

Вторник, 05 Июня 2018 14:47
Над Португалией заметили загадочный светящийся НЛО Фото из открытых источников

Таинственный неопознанный летающий объект, замеченный жителями Португалии в конце мая, генерировал очень странное свечение — сообщает информационный ресурс actualnews.org

 

Уфологи, изучившие фотографию подозрительного объекта, отметили, что речь действительно идет о чем-то очень и очень странном. Дискообразный НЛО не похож на обычные летающие тарелки, поэтому версия об инопланетном происхождении диска выглядит весьма сомнительно.

 

"В нашем распоряжении оказались документальные материалы, полученные случайным свидетелем НЛО, который заметил "диск", когда менял рекламные панели, расположенные вдоль проезжей части. Мужчина снял светящийся объект двадцать пятого мая в районе португальского населенного пункта Вила-Пука-де-Агиар", — рассказывают охотники на НЛО.

 

Если этот диск не инопланетного происхождения, тогда откуда же он взялся? Некоторые эксперты уверены, что это тестовый образец какой-то секретной технологии, испытываемой военными структурами. Впрочем, версию, согласно которой это обыкновенный корабль пришельцев, просто испускающий странный свет, все-таки нельзя исключать полностью.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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