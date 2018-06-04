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Виртуальный уфолог обнаружил на фотографии с Марса громадную аномалию

Понедельник, 04 Июня 2018 08:16
Виртуальный уфолог обнаружил на фотографии с Марса громадную аномалию Фото из открытых источников

Если внимательно следить за изображениями, полученными марсоходом «Curiosity», которые выставляются на сайте Марсианской научной лаборатории, то наверняка на них можно «раскопать» массу необычного.

 

Уфолог, ведущий на YouTube канал под ником Streetcap1, обнаружил на одной из таких фотографий странную аномалию, совершенно не вписывающуюся в пейзаж каменистой пустыни (смотрите видео ниже).

 

Дискообразная структура, возвышающаяся на склоне марсианского кратера, поразила зрителей канала своими размерами. Многие из них сравнили ее с гигантским космическим кораблем, океанским лайнером или даже древним «Ноевым ковчегом».

 

Действительно, на боковых гранях объекта виден ряд углублений, похожих на смотровые иллюминаторы. А темная волнообразная «ватерлиния» рисует в воображении образ морского скитальца.

 

Кстати, «великолепная находка» таит под собой еще одну загадку - темное углубление, которое вполне может оказаться пещерой, из которой мог выехать «разведчик», еще один странный объект, находящийся на фотографии немного ниже и левее основной аномалии.

 

А теперь, похоже, стоит подождать, пока марсоход снова повернет свои камеры на этот склон. Интересно, останутся ли на прежнем месте эти корабли или их унесет на всех парусах марсианский ветер.

Виртуальный уфолог обнаружил на фотографии с Марса громадную аномалию

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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