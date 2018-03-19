Уфолог обнаружил на орбите Земли группу кораблей

Фото из открытых источников

Охотник за НЛО, зарегистрированный на YuoTube под ником MrMBB333, утверждает, что 17 марта 2018 года во время прямой трансляции с Международной космической станции он обнаружил огромный корабль или группу кораблей, парящих на низкой орбите Земли (смотрите видео ниже).

Исследователь, выставивший на своем канале кадры со странной аномалией, написал, что «по мере приближения МКС в направлении этих кораблей они исчезли». Несмотря на низкое качество, видео вызвало большой интерес у подписчиков канала MrMBB333.

Как всегда, мнения относительно природы необычного образования разделились. Одни пользователи утверждают, что это грозовые облака, но сомневаются, могут ли они подниматься выше атмосферы Земли. Другие уверены, что это огромное космическое судно, покидающее пределы Земли, или китайская космическая станция, или даже метеорологическое оружие, управляющее погодой на планете.

Интересное предположение, так как в процессе обсуждения выяснилось, что МКС на тот промежуток времени находилась над Индийским океаном, практически над циклоном, бушевавшем над Западной Австралией.

Известный тайваньский уфолог Скотт К. Уоринг не сомневается, что это НЛО и призывает не спускать глаз с веб-камер МКС: «НЛО появляются в камере МКС по несколько раз в день, так что если вы будете рядом, вы сможете поймать их».