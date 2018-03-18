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Двухлетняя девочка увидела что-то невидимое в своем доме

Суббота, 17 Марта 2018 22:43
Двухлетняя девочка увидела что-то невидимое в своем доме Фото из открытых источников

Райан Далтон, житель североамериканского города Монтгомери, штат Алабама, снимал свою маленькую дочь Майю, которая внезапно испугалась, заметив в гостиной что-то невидимое для обычных глаз (смотрите видео ниже).

 

37-летний Райан часто снимает игры и шутки своих дочерей и выставляет свои видео в Twitter. Утром 12 марта 2018 года он записывал, как двухлетняя Майя баловалась во время завтрака, держа в руках тост с арахисовым маслом.

 

Что-то слева привлекло ее внимание и она несколько раз посмотрела в ту сторону. Сначала она улыбалась чему-то, а затем отпрянула назад в своем детском кресле и, указывая на пустую гостиную, сказала: «Страшный».

 

Райан спросил: «Страшный?» И девочка снова повторила, указывая в пустоту: «Папа, страшный». Затем можно услышать, как Райан сказал: «Ну, мне тоже страшно, но там ничего нет...»

 

После публикации видео посмотрели более 5 миллионов раз. Пользователи Twitter засыпали Райана вопросами, почему он не повернул камеру, если его девочка увидела призрака, на что он ответил: «Там не было ничего видимого для меня. Я не собирался снимать какой-то паранормальный материал, мне просто хотелось показать Майю».

 

Двухлетняя девочка увидела что-то невидимое в своем доме



Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости призрак

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