«Путешественник во времени» заявляет о торжестве криптовалюты в будущем

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В 4000 году нашей эры криптовалюта будет единственной валютой, которая полностью вытеснит физические деньги, как утверждает еще один представитель когорты путешественников во времени, которые как мухи слетелись в этот пока еще ничем не примечательный 2018 год.

Человек по имени Джон, который говорит, что ему уже более 100 лет, нарисовал картину безоговорочного торжества криптовалюты в экономике будущего.

Что это? Очередной умный PR-ход для продвижения новых финансовых технологий? Однако Джон советует не спешить.

«Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что физических денег не существует, любая транзакция осуществляется с использованием криптовалюты, - говорит «гость из будущего». - Но не спешите скупать всю криптовалюту, потому что она вытеснит доллар с рынка только в 3200 году.

Джон заявил, что он заплатил 25 тысяч виртуальных монет ученому, который смог отправить его в прошлое.

«Я нашел ученого, который согласился отправить меня в назад во времени, а точнее в 2012 год. Итак, я здесь уже шесть лет. Честно говоря, мне очень нравятся доллары и я всегда ношу один доллар в качестве талисмана».

По словам Джона, технология, позволяющая людям перемещаться по времени, станет такой же распространенной, как сегодня Wi-Fi. «Путешественник во времени» сообщил, что, благодаря собственному бизнесу, который сделал его богатым, он уже исследовал «всю Вселенную».

«Я много путешествовал по всей Вселенной. Я был на планетах, где жизнь не была опасной. У меня много денег, и я могу позволить себе все, что хочу».

Но не спешите радоваться… В будущем путешествия во времени являются незаконными.

«Кстати, я хочу сказать, что путь в будущее весьма примитивен, как Wi-Fi в наши дни, но в отличие от Wi-Fi это нелегально. Если вас поймают, вы очень пожалеете об этом. А если вы ученый, продающий путешествия во времени, вас ожидает смертная казнь».

Оно и понятно, даже в дремучем 2018 году все знают о последствиях нарушения временного континуума.