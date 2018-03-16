На борту знаменитого военного корабля разгуливал призрак в длинном платье

Фото из открытых источников

Посетитель музея на британском военном корабле «HMS Victory» считает, что поймал на видео привидение, живущее на борту знаменитого судна (смотрите видео ниже).

Корабль, на котором когда-то служил легендарный британский адмирал лорд Нельсон и который принимал участие во многих решающих морских сражениях, в настоящее время превращен в музей в английском городе Портсмуте.

Именно там 33-летний Тони Фергюсон, исследующий судно рано утром на прошлой неделе, обнаружил, что кто-то наблюдает за ним. Молодой человек страстно увлекается паранормальными исследованиями, поэтому он тут же вытащил свой мобильный телефон и снял часть палубы внутри корабля.

Пока Тони водил камерой, он никого не видел. И только позже, просматривая отснятый материал, он обнаружил, что поймал что-то аномальное, похожее на женщину в длинном платье, которая прошла по соседней каюте.

«Странно, но я ничего не видел своими глазами. Если бы я увидел настоящего человека, я бы сразу остановил камеру. Но когда я посмотрел видео, там была женщина», - по словам Фергюсона, фигура прошла сквозь твердую стену, хотя эту деталь трудно рассмотреть на видео.

Тони считает, что это мог быть дух жены лорда Нельсона, которая, как известно, часто приезжала к своему мужу на корабль.

«Победа HMS известна своими призраками, и многие люди говорят, что видели адмирала Нельсона и его жену. Жена адмирала регулярно посещала его во время пребывания на корабле, поэтому я уверен, что это она все еще навещает его как призрак».

Скептики наверняка скажут, что это работница музея, одетая в платье тех времен. Однако Фергюсон был настолько поражен случившимся, что впору ему поверить.