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Почему в грозу легче встретить НЛО, выяснили ученые

Четверг, 15 Марта 2018 09:27
Почему в грозу легче встретить НЛО, выяснили ученые Фото из открытых источников

Современная наука довольно хорошо изучила грозы, чтобы утверждать, что молнии и гром — это не гнев Зевса и не какая-то другая разновидность божьего наказания. Хорошо, но не на сто процентов — пишет информационный ресурс ToDay News Ufa в материале, посвященном некоторым странностям, часто наблюдаемым во время грозы.

 

Некоторые люди отмечают, что видели в грозовом небе нечто вроде НЛО — речь идет о таинственных объектах, светящихся с высокой интенсивностью. Встречаясь с чем-то подобным, люди в первую очередь думают о неопознанных летающих объектах, то и дело упоминаемых в СМИ.

 

На самом же деле странные грозовые НЛО — это в основном проявления вполне естественного феномена. Эксперты говорят, что яркие светящиеся объекты в грозовых тучах — это никакие не космические корабли инопланетян, а молнии. Пусть и не совсем обычные.

 

"Это не те молнии, которые представляют себе люди при слове "гроза". Но это все же молнии. Они бывают нескольких типов. Например, если мы говорим о так называемых спрайтах, то эти молнии бьют вверх, а не вниз, при этом у них практически не бывает ответвлений. А есть, например, эльфы — молнии, которые принимают кольцевую форму", — рассказывают специалисты в области молний.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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