Проблемы с компьютером? Возможно, он одержим...

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У вас проблемы с компьютером? Зависает или перезагружается в самое неподходящее время? Может внезапно и произвольно стереть важные данные без каких-либо причин? Или издает странные рычащие звуки? Если это так, тогда у вас серьезная проблема. Согласно некоторым сообщениям, ваш компьютер или даже смартфон могут быть одержимы злым духом.

Одержимость является очень хорошо документированным явлением среди людей и существует на протяжении веков, но может ли это касаться таких современных устройств, как компьютеры и смартфоны? Могут ли эти устройства служить своего рода каналами для злых сил? Один человек говорит, что «Да». Это преподобный Джим Писборо из американского города Саванна, расположенного на юго-востоке штата Джорджия, который потратил немало времени, доказывая, что компьютеры являются мощными инструментами дьявола для развращения человеческих душ.

Писборо даже написал по этому поводу книгу под названием «Дьявол в машине»: ваш компьютер одержим демоном?», в которой он излагает свою убежденность в том, что демоны могут вселяться не только в людей и животных, а даже в процессор любого компьютера. По словам Джима, «любой компьютер, созданный после 1985 года, может быть вместилищем для злого духа», к тому же емкость хранилища, похоже, тоже имеет значение. Писборо утверждает, что «в Америке в одном из 10 компьютеров живет злой дух». Он относится к этому весьма серьезно и уверен, что эти злые духи через мониторы оказывают влияние на молодых людей, что привело к росту преступности и насилия в стране. В добавок о говорит и о других эффектах от злобных кибер-демонов:

«Я знаю, что многие члены моей общины, пользуясь своими компьютерами, вступают в контакт с темными силами. Приличные, счастливо женатые мужчины посещают интимные сайты, домохозяйки пропадают в интернете часами, после чего начинают испытывать агрессию и говорить слова, которые никогда не употребляли… Одна женщина плакала, признаваясь мне: «Когда я пользуюсь компьютером, я чувствую, что как будто кто-то другой берет надо мной верх».

Понятно, что Интернет является местом, где люди могут писать и выкладывать ужасные вещи, но Писборо, похоже, думает, что это не просто неограниченные возможности для распространения насилия, а сверхъестественные проявления демонов, использующих новейшие технологии для развращения людей. У него есть своя история встречи лицом к лицу с одним из демонов, поселившимся в компьютере.

«Браузер, открыто издеваясь, начал говорить прямо со мной. Он напечатал: «Проповедник, ты слабак, и твой Бог - лжец». Затем устройство начало печатать абракадабру, которая выглядела как «gobbledygook». Я обратился к экспертам по мертвым языкам, и оказалось, что это было нецензурное выражение, используемое в 2800-летнем месопотамском диалекте!»

Да уж, это вам не обычный компьютерный вирус. Если ваш компьютер начинает ругаться и обливать вас бранью на древнемесопотамском, то, вероятно, проблема намного серьезнее. Что же делать в таком случае? У Писборо есть ответ: «Если вы подозреваете, что ваш компьютер одержим дьяволом, обратитесь к священнику, а если это не сработает, замените жесткий диск и переустановите программное обеспечение, чтобы избавиться от нечестивого духа навсегда».

И то не просто пустые слова. Есть несколько случаев, которые указывают на реальность присутствия демонов в современных гаджетах.

Одна изтаких странных историй случилась с пользовательницей под ником dreamsofdunamis, которая рассказывает о том, что однажды вечером, рыская по сети, она наткнулась на статью о загадочных символах Иллюминатов. Она утверждает, что когда прокрутила вниз и увидела странного вида символ и линию с черно-белыми фигурами в этот момент она реально почувствовала, как демон выпрыгнул из монитора и фактически прошел сквозь нее. По видимому, то, что вылезло из компьютера, продолжало рыскать по дому, так как вскоре ее сын вошел в комнату и пожаловался на то, что его разбудило и атаковало какое-то ужасное существо.

«Он рассказал, что как оно выглядело, и я поняла, что это было похоже на черно-белую картинку, которую я только что видела на том сайте всего за несколько минут до этого. Я извинилась перед своим ребенком и поняла, что мне, возможно, нужно прекратить заходить в Интернет поздно вечером», - женщина была потрясена тем, как быстро демон проник в их дом, и выключила компьютер.

Затем она продолжила размышлять о том, что фотографии могли быть дверьми, через которые другие демоны проникали в ее дом. Она рассказывает, что после того, как начала произносить слова молитвы, послышался громкий звук, будто что-то влажное шлепнулось рядом с ними на пол. Затем они увидели темную призрачную полутораметровую фигуру с крыльями, на мгновение замерли и затем заорали в один голос, наблюдая за тем, как сущность исчезала в стене. Женщина продолжает утверждать, что сверхъестественные силы несколько раз атаковали ее семью, проникая в их дом через экран компьютера или телевизора.

«Первая встреча с бесами, выходящими из компьютера, произошла несколько лет назад, когда один из моих детей включил видео про инопланетян. Мы все сидели за кухонным столом и дети делали домашние задания. Один из них быстро все сделал, и я решила наградить его, разрешив включить компьютер. Чтобы не мешать другим, он низко наклонился к монитору, и внезапно на экране появилось страшное лицо, и из динамиков раздался громкий рев. Все, сидящие за столом, повернулись и увидели черный крюк, как у Капитана Крюка в «Питере Пэне», который попытался ударить в лоб моего ребенка. Мой сын отшатнулся, и когда бес понял, что атака не удалась, послышался еще более громкий рев. Затем из видео раздался жуткий смех. Можете себе представить, как мы были потрясены, увидев такое».

Женщина призывает родителей быть осторожными и не позволять своим юным отпрыскам пользоваться интернетом по ночам, особенно, смотреть видео с магическими изображениями и заклинаниями, помогающими демонам проникнуть в наш мир.

Писборо предупреждает, что это относится не только к компьютерам, вторжение может произойти и через смартфоны. В конце концов, что такое смартфон? Это всего лишь крошечный портативный компьютер. Один из очень странных случаев произошел в 2015 году с жительницей Лимы, столицы Перу, которая скачала популярное приложение для смартфона в виде спиритической доски для «общения с мертвыми», в котором для вызова духов использовался древний мексиканский ритуал.

После того как восемнадцатилетняя Патриция Квиспе со своими друзьями использовала это печально известное приложение, пытаясь связаться с миром духов, в тот же самый вечер она сильно заболела. Родители девушки были сильно обеспокоены, когда на следующий день у нее начались странные судороги и приступы с пеной у рта. Когда ее привезли в больницу, одичавшая и корчащаяся барышня обладала такой невероятной силой, что медики едва могли удержать ее.

По словам очевидцев, она кричала страшным голосом, совершенно не похожим на ее собственный, и произносила: «666», «Отпусти меня, отпусти меня», «Пожалуйста, дай мне мой телефон», «Мама, эти врачи не знают, что они делают», «Ребята, отвезите меня домой». С тех пор Патриция находится в психиатрической больнице.

Это вообще реально или это какая-то мистификация? Рассматривая подобные истории, интересно отметить, что по мере того, как наши технологии меняются и развиваются, тайнам и суевериям все еще удается адаптироваться в нашем мире. Похоже, что вместо устаревших тайных ритуалов и заклинаний, злые духи теперь научились пользоваться нашими компьютерами и смартфонами. Поэтому, независимо от того, верны ли эти истории или нет, на всякий случай, когда ваш компьютер начнет вести себя неадекватно, вызывайте вместе с программистом и экзорциста.