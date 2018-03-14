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Странная аномалия парила над автомагистралью в Сингапуре

Среда, 14 Марта 2018 04:42
Странная аномалия парила над автомагистралью в Сингапуре Фото из открытых источников

Представьте себе, вы едете по шоссе посреди ночи и проезжаете мимо  призрака на разделительной полосе… Правда, страшно? Даже если вы не верите в привидений, размытую сущность, парящую над бетонным ограждением, довольно сложно игнорировать.

 

Жуткие кадры, которые можно посмотреть ниже, были сняты видеорегистратором автомобиля, мчащегося 3 марта 2018 года по улице Верхняя Букит Тима-роуд в Сингапуре. Многие пользователи Facebook после того, как это видео появилось в сети, не могли определить природу странной аномалии.

 

Опасное местоположение полупрозрачной фигуры, висящей в полуметре над землей, заставило многих наблюдателей высказать предположение о том, что она может быть «духом» человека, который, вероятно, погиб в этом месте в результате аварии.

 

Скептики, однако, утверждают, что «призрак» на самом деле является живым человеком, который по глупости пытается пересечь дорогу, хотя это в это объяснение намного труднее поверить, чем в теорию призраков. А вы как думаете?

Странная аномалия парила над автомагистралью в Сингапуре

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Призраки

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