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Последние тесты мумий Наска подтвердили, что они «не люди»

Понедельник, 12 Марта 2018 23:47
Последние тесты мумий Наска подтвердили, что они «не люди» Фото из открытых источников

По мнению ученых, таинственные трехпалые мумии, найденные в гробнице вблизи линий Наска в Перу, не похожи на современных людей и могут быть инопланетянами или неизвестной древней расой. Несмотря на ранние тесты, обнаружившие у странных останков человеческую ДНК, недавно обнаружились существенные различия (смотрите видео ниже).

 

23 пары хромосом, вот и все сходство между людьми и этими «гуманоидными существами», возраст которых, согласно углеродному анализу, составляет 6500 лет. Да, у каждой маленькой мумии есть две руки, две ноги, голова, пара глаз и рот, но вдобавок к этому они имеют всего по три пальца на каждой конечности, удлиненные черепа и неподвижные нижние челюсти. У самой крупной мумии, названой Марией, структура грудной клетки отличается от человеческой полукруглыми ребрами и килевидной формой в верхней части.

 

«Их ткани имеют биологическую природу, а их химический состав указывает, что они люди. Четверо из них - мужчины, у которых есть Y-хромосома. Останки кажутся человеческими, но это не так. Они  могут быть инопланетянами или биороботами», - сказал Константин Коротков, профессор Санкт-Петербургского государственного Университета информационных технологий.

 

Ученые обнаружили, что белый порошок, используемый для мумификации представителей таинственной цивилизации, называется хлоридом кадмия.

 

«Я не уверен, но Мария и маленькая Вавита могли принадлежать определенной расе, которая, возможно, достигла стадии развития гораздо раньше, чем мы. Возможно, тысячи лет назад», - добавил Коротков, говоря о том, что «трехпалые» существа были обнаружены на древних наскальных рисунках вдоль линий Наска в Перу, где найдены мумии.

Последние тесты мумий Наска подтвердили, что они «не люди»



Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Мумии Наска

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