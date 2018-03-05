Над штатом Орегон промчался треугольный НЛО, возможно, секретный TR-3В

Фото из открытых источников

Черный треугольный НЛО, снятый автомобильным видеорегистратором 26 января 2018 года в североамериканском штате Орегон, возможно, является секретным самолетом TR-3B (смотрите виде ниже).

Кадры, загруженные на YouTube, быстро завоевали популярность. В видео отчетливо виден странный объект, летящий по небу на большой скорости. На первый взгляд он похож на обычный самолет. Но, по мере того, как увеличивается масштаб изображения, можно увидеть треугольный корпус.

Это явно не обычный самолет, так как на нем не видно обязательных для воздушных судов проблесковых огней – двух мигающих белым светом, расположенных на каждом крыле, и маячка красного цвета в центре.

Вместо этого, на каждой вершине треугольного НЛО расположены очень яркие белые огни, центральная часть объекта темная. К тому же странный корабль летит довольно низко, что не типично для обычных самолетов.

Считается, что TR-3 «Black Manta» является засекреченным самолетом-шпионом ВВС США. Существует множество сообщений о подобного рода объектах, одни из которых видели над Долиной Антилопы, пустынной области в южной Калифорнии.