Фотограф обнаружил Ричарда Брэнсона в знаменитой статуе 1882 года

Еще один «путешественник по времени»? После серии заявлений от самопровозглашенных пришельцев из будущего, статуя всемирно известного архитектора Антони Гауди, выполненная в 1882 году и напоминающая знаменитого британского миллиардера Ричарда Брэнсона, наталкивает на мысль, что бизнес-магнат может оказаться одним из них.
Шутки шутками, но фотограф Зак Калпин, рассматривая свои фотографии, которые он сделал в Храме Святого Семейства в Барселоне, обнаружил, что один из волхвов в статуе известной сцены Рождества выглядит почти как миллиардер сэр Ричард, основатель корпорации «Virgin».
«Я был в отпуске и решил посетить Храм Святого Семейства, чтобы увидеть невероятную архитектуру Антони Гауди, - сказал 34-летний фотограф из Дорсета. – У меня захватило дух от взгляда на собор, невероятно, что в одном месте так много истории».
«Я фотографировал сцену Рождества, которая была сделана по руководством самого Гауди, и восхищался потрясающим зрелищем».
Но когда Зак внимательно посмотрел на свои фотографии, он не мог поверить своим глазам: «Когда я дошел до фотографий с тремя волхвами, статуя в задней части группы выглядела точно так же, как и Ричард Брэнсон. Это не просто небольшое сходство. Когда я понял это, я получил двойной удар».
Однако служащий в Храме Святого Семейства заверил интересующихся: «Любое сходство с резными статуями царей с Ричардом Брэнсоном является простым совпадением».
Если кто-то не знает историю, стоит сказать, что архитектор Франсиско Паула де Вилла начал строительство храма в 1882, но через год передал бразды правления Антонио Гауди, который большую часть своей жизни работал над созданием церкви, пока не умер в возрасте 73 лет.
Хотя строительство Храме Святого Семейства началось в позапрошлом веке, его завершение планируется только в 2026 году, в столетие смерти Гауди.
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