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Группа странных объектов, кружащих над Милуоки, попала в выпуск новостей

Пятница, 02 Марта 2018 01:18
Группа странных объектов, кружащих над Милуоки, попала в выпуск новостей Фото из открытых источников

Это может быть самая невероятная вещь, которую показали в новостях на канале FOX6. Команда ведущих была просто в шоке, когда веб-камера, направленная на центр города Милуоки показала загадочную группу летающих объектов (смотрите видео ниже).

 

Странная сцена произошла во вторник 27 февраля в 4:43, когда в утреннем блоке новостей решили показать город в реальном времени.

 

Один из ведущих, заметив что-то неладное в небе, спрашивает «это фейерверки?» Затем наступила тишина, по-видимому, вся команда пыталась расшифровать то, что происходило над городом, пока тот же ведущий не спросил: «Видите ли вы  инопланетян?»

 

Можно представить, какой интерес у энтузиастов НЛО вызвал этот выпуск новостей. К счастью, после последовавшего расследования этого вопроса на телестанции обнаружилось, что «летающие тарелки» могли быть обычными чайками, перья которых отражали свет ночных огней.

 

И хотя версия с инопланетянами не оправдалась, было интересно наблюдать за реакцией  ведущих. Так что если вторжение инопланетян действительно произойдет, они будут так же озадачены, как и все остальные.

Группа странных объектов, кружащих над Милуоки, попала в выпуск новостей

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости инопланетяне

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