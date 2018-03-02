Группа странных объектов, кружащих над Милуоки, попала в выпуск новостей

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Это может быть самая невероятная вещь, которую показали в новостях на канале FOX6. Команда ведущих была просто в шоке, когда веб-камера, направленная на центр города Милуоки показала загадочную группу летающих объектов (смотрите видео ниже).

Странная сцена произошла во вторник 27 февраля в 4:43, когда в утреннем блоке новостей решили показать город в реальном времени.

Один из ведущих, заметив что-то неладное в небе, спрашивает «это фейерверки?» Затем наступила тишина, по-видимому, вся команда пыталась расшифровать то, что происходило над городом, пока тот же ведущий не спросил: «Видите ли вы инопланетян?»

Можно представить, какой интерес у энтузиастов НЛО вызвал этот выпуск новостей. К счастью, после последовавшего расследования этого вопроса на телестанции обнаружилось, что «летающие тарелки» могли быть обычными чайками, перья которых отражали свет ночных огней.

И хотя версия с инопланетянами не оправдалась, было интересно наблюдать за реакцией ведущих. Так что если вторжение инопланетян действительно произойдет, они будут так же озадачены, как и все остальные.