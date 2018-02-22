Легендарного Бигфута обнаружили в Мичиганском лесу

Фото из открытых источников

Удивительный видеоролик, появившийся во Всемирной сети 15 февраля 2018 года, якобы показывает легендарного Бигфута, скрывающегося в Мичиганском лесу (смотрите видео ниже).

Как часто бывает с такими видеоматериалами, детали, связанные с инцидентом, весьма скудны, и все, что известно о происхождении этих кадров, состоит в том, что они якобы был сняты туристом, который впоследствии отправил видео на канал паранормальных явлений в YouTube.

Как бы то ни было, сцена весьма впечатляющая. Большая черная фигура двуногого человекоподобного существа медленно идет по лесу. При этом человек, стоящий за камерой, пытается внимательно рассмотреть существо, одновременно увеличивает зум и перемещает камеру в лучшее место.

Но что более всего породило скептицизм среди некоторых людей, так это реакция предполагаемого Бигфута на шум, создаваемый туристом, который громко дышит и буквально по-медвежьи пробирается по зарослям.

Однако другие зрители, не учитывают эту деталь и утверждают, что данное существо действительно является знаменитым «снежным человеком». Некоторые из них даже рассмотрели двух маленьких детенышей, следующих за основным героем видео.

«Это реально, и у него есть двое малышей, - гласит один из комментариев. - Бигфут идет вперед, отводя внимание от маленьких».