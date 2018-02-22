Четверг 22 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Необычные явления» НЛО в виде бумеранга прочертил небо над Австралией

НЛО в виде бумеранга прочертил небо над Австралией

Среда, 21 Февраля 2018 22:30
НЛО в виде бумеранга прочертил небо над Австралией Фото из открытых источников

Жительница городка Миранда, расположенного в австралийском штате Новый Южный Уэльс, которая очень любит смотреть на небо, сняла на видео НЛО в виде бумеранга (смотрите видео ниже).

 

Пожилая женщина везла своего внука на встречу с его матерью. Было около 6 часов вечера. Она подняла глаза к небу, и ее внимание привлек стремительно летящий в небе ярко-розовый объект с длинным розовым хвостом.

 

«Этот объект в небе не был похож на самолет. Я спросила своего внука: «Как ты думаешь, что это?», но он ничего не смог ответить», - женщина решила, что происходит что-то весьма важное, поэтому достала свой телефон и сняла НЛО на видео.

 

«Во-первых, он был розовым, я думаю, что это из-за того, что солнце уже садилось, а, во-вторых, он был похож на бумеранг», - как отмечает наблюдательница, она не могла отвести глаз от объекта, который прочертил по небу большую дугу и скрылся из поля зрения.

 

После этого она показала свое видео многим людям, которые, по ее словам, сначала были потрясены увиденным, а потом отказывались принимать его всерьез. С тех пор женщина не спускает с неба глаз.

 

«Я продолжаю смотреть вверх! И я видела в небе несколько странных вещей, но я не знаю, что они из себя представляют. Возможно это были высотные самолеты, о которых я не знаю, но я чувствовала, что должна их сфотографировать». 

 

А может быть не зря боевым оружием австралийских аборигенов стали бумеранги, которые, вполне возможно, летали над Австралией и 50 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют обнаруженные на плато Кимберли древние наскальные рисунки, заменявшие на то время современные фотографии.

НЛО в виде бумеранга прочертил небо над Австралией

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

Главное за сутки
Владимир Путин огласит Послание Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин огласит Послание Федеральному собранию 1 марта Президент Российской Федерации огласит Послание Федеральному собранию 1 марта. "Вчера стало известно, и я могу это подтвердить, что послание, действительно, будет оглашено президентом 1 марта", - сказал он. Пресс-секретарь главы…
Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде Российская спортсменка Евгения Медведева обновила мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане. Фигуриста показала результат 81,61 балла. Предыдущий рекорд принадлежал Медведевой (81,06), он также…
В США посчитали потери оборонно-промышленного комплекса России из-за санкций В США посчитали потери оборонно-промышленного комплекса России из-за санкций Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что из-за санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» оборонно-промышленный комплекс потерял миллиарды долларов. «Мы считаем, что…

Читайте также
Вы чувствуете что-нибудь, рассматривая эту куклу? Вы чувствуете что-нибудь, рассматривая эту куклу? Британские исследователи паранормальных явлений из группы «North Cornwall Paranormal» обратились к своим последователям настроиться на ауру таинственной старой куклы и помочь разгадать ее секреты. На странице своей группы в Facebook,…
После урагана «Мария» на Пуэрто-Рико замечен таинственный объект После урагана «Мария» на Пуэрто-Рико замечен таинственный объект Исследователь паранормальных явлений Джошуа П. Уоррен на своей встрече с уфологами 16 февраля 2018 года представил фотографии, на которых были захвачены загадочные события, происходящие на острове Пуэрто-Рико после урагана «Мария».…
Охотники за НЛО утверждают, что «поймали за руку» NASA Охотники за НЛО утверждают, что «поймали за руку» NASA Охотники за НЛО, следящие за прямой трансляцией с МКС, считают, что они буквально «поймали за руку» астронавта, который пытается скрыть от камеры НЛО (смотрите видео ниже). В коротком видео, полученном…
Уфолог обнаружил на трех фотографиях с Луны черный прямоугольник Уфолог обнаружил на трех фотографиях с Луны черный прямоугольник Уфолог , известный в кругах экспертов НЛО под именем Streetcat1, обнаружил на трех разных фотографиях с Луны один и тот же необычный объект (смотрите видео ниже). На фотографиях, которые были…
Фото
Самые романтические места для путешествия по Северной Америке Самые романтические места для путешествия по Северной Америке

Задумали романтическое путешествие? Предлагаем вам для этого самые интересные места Северной Америки...

Видео

 

Зимние олимпийские игры 2018 Алина Загитова короткая программа мировой рекорд Олимпиада 2018

Опрос

Как вы согреваетесь во время морозов?

 

Анекдот дня

Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный ваз 2109 с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.