НЛО в виде бумеранга прочертил небо над Австралией

Жительница городка Миранда, расположенного в австралийском штате Новый Южный Уэльс, которая очень любит смотреть на небо, сняла на видео НЛО в виде бумеранга (смотрите видео ниже).
Пожилая женщина везла своего внука на встречу с его матерью. Было около 6 часов вечера. Она подняла глаза к небу, и ее внимание привлек стремительно летящий в небе ярко-розовый объект с длинным розовым хвостом.
«Этот объект в небе не был похож на самолет. Я спросила своего внука: «Как ты думаешь, что это?», но он ничего не смог ответить», - женщина решила, что происходит что-то весьма важное, поэтому достала свой телефон и сняла НЛО на видео.
«Во-первых, он был розовым, я думаю, что это из-за того, что солнце уже садилось, а, во-вторых, он был похож на бумеранг», - как отмечает наблюдательница, она не могла отвести глаз от объекта, который прочертил по небу большую дугу и скрылся из поля зрения.
После этого она показала свое видео многим людям, которые, по ее словам, сначала были потрясены увиденным, а потом отказывались принимать его всерьез. С тех пор женщина не спускает с неба глаз.
«Я продолжаю смотреть вверх! И я видела в небе несколько странных вещей, но я не знаю, что они из себя представляют. Возможно это были высотные самолеты, о которых я не знаю, но я чувствовала, что должна их сфотографировать».
А может быть не зря боевым оружием австралийских аборигенов стали бумеранги, которые, вполне возможно, летали над Австралией и 50 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют обнаруженные на плато Кимберли древние наскальные рисунки, заменявшие на то время современные фотографии.
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