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У подножия крупнейшего на Земле вулкана Мануа Лоа замечен НЛО

Среда, 21 Февраля 2018 10:52
У подножия крупнейшего на Земле вулкана Мануа Лоа замечен НЛО Фото из открытых источников

Если охотникам за НЛО приходится тратить массу времени на поиск доказательств существования инопланетян на нашей планете, то жителю острова Гавайи для этого стоило только нажать кнопку на своем мобильном телефоне.

 

Необычное событие, о котором очевидец решил поведать только сейчас, произошло 9 октября 2017 года. Поливая огород на своем участке, расположенном у подножия крупнейшего на Земле вулкана Мануа Лоа, ему внезапно захотелось сфотографировать небо. 

 

И что странно, вспоминает очевидец, который пару дней назад видел НЛО, летающий над его садом: «Я не искал ничего в небе и даже не смотрел на экран своего телефона. Лично я считаю, что именно поэтому я поймал этот объект, но это только мое мнение».

 

По словам гавайца, который любит фотографировать красивые облака, уже несколько дней подряд он обращал внимание на странные аномалии в небе. Как раз в тот день он размышлял о путешествии во времени: «Я размышлял над тем, что если Солнце использовать как пространственную дыру, то можно путешествовать в разные измерения».

 

Вечером, просматривая сделанные фотографии,  хозяин фермы обратил внимание на луч, идущий от Солнца, а затем на конце луча рассмотрел НЛО и очень интересное облако, похожее на голову дракона.

 

«Я увеличил объект и пришел к выводу, что это не мусор на объективе моей камеры, - написал в своем отчете очевидец, - и это не какая-то птица, по крайней мере, я не видел таких птиц, живя на острове. И вдобавок, до и после этого дня облака в небе были очень необычными».

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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