После урагана «Мария» на Пуэрто-Рико замечен таинственный объект

Исследователь паранормальных явлений Джошуа П. Уоррен на своей встрече с уфологами 16 февраля 2018 года представил фотографии, на которых были захвачены загадочные события, происходящие на острове Пуэрто-Рико после урагана «Мария».
После разрушительного урагана, который обрушился на остров 20 сентября 2017 года, вблизи секретных правительственных баз были замечены многие странные объекты.
Следователь Эллис сделал эту фотографию с дальнего расстояния у правительственной взлетно-посадочной полосы вблизи Лагуны Картахены, известной как «Лагуна НЛО», из-за объектов, которые неоднократно появлялись над морем и под водой.
На первой фотографии можно увидеть только обычный самолет с красными крыльями, возле которого припарковался белый автомобиль. Через несколько секунд слева, позади самолета, внезапно появился странный конусообразный объект с расположенными высоко над корпусом лопастями.
Многие уфологи полагают, что этот объект очень похож на фотографию НЛО, полученную Луисом Аймата в этом же районе в 2012 году.
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