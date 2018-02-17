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После урагана «Мария» на Пуэрто-Рико замечен таинственный объект

Суббота, 17 Февраля 2018 10:21
После урагана «Мария» на Пуэрто-Рико замечен таинственный объект Фото из открытых источников

Исследователь паранормальных явлений Джошуа П. Уоррен на своей встрече с уфологами 16 февраля 2018 года представил фотографии, на которых были захвачены загадочные события, происходящие на острове Пуэрто-Рико после урагана «Мария».

 

После разрушительного урагана, который обрушился на остров 20 сентября 2017 года, вблизи секретных правительственных баз были замечены многие странные объекты. 

 

Следователь Эллис сделал эту фотографию с дальнего расстояния у правительственной взлетно-посадочной полосы вблизи Лагуны Картахены, известной как «Лагуна НЛО», из-за объектов, которые неоднократно появлялись над морем и под водой.

 

На первой фотографии можно увидеть только обычный самолет с красными крыльями, возле которого припарковался белый автомобиль. Через несколько секунд слева, позади самолета, внезапно появился странный конусообразный объект с расположенными высоко над корпусом лопастями.

 

Многие уфологи полагают, что этот объект очень похож на фотографию НЛО, полученную  Луисом Аймата в этом же районе в 2012 году.

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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