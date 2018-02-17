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Мексика: НЛО пролетели над пляжами в Тулуме

Суббота, 17 Февраля 2018 09:30
Мексика: НЛО пролетели над пляжами в Тулуме Фото из открытых источников

Самыми идиллическими и впечатляющими местами в Латинской Америке являются Карибские пляжи Мексики. Именно поэтому в Тулум, город,  расположенный на побережье Карибского моря, известный своими древними руинами и бирюзовым морем, спешат туристы со всего мира. Тем не менее, это место стало еще более известным из-за снимков, появившихся на картах Google, которые мгновенно стали вирусными в социальных сетях.

 

Благодаря функции Google Street View, которая позволяет с высоты 2,5 метра осматривать панорамные виды многих городов и знаменитых мест по всему миру, на картах Google можно рассмотреть два НЛО, которые пролетели над тулумскими пляжами.

 

Это реально? Ответ - да. Однако, что же это было самом деле, остается загадкой. Панорама Google демонстрирует обычный ясный день на пляже в Тулуме. Достаточно немного увеличить масштаб изображения, чтобы увидеть два объекта, летящих над морем относительно близко друг к другу. 

 

Действительно ли это НЛО? Летающие тарелки заинтересовались отдыхом на пляже? Пользователи приложения Google Maps выдвинули несколько теорий относительно того, что изображено на фотографиях. Скептики отмечают, что сферы могут быть обычными беспилотниками, однако любители уфологических тайн отвергают это предложение, утверждая, что летательные аппараты не выглядели бы такими большими на расстоянии. 

 

После появления снимков в различных социальных сетях, споры о двух неопознанных объектах вышли за пределы Мексики. Возможно, и у вас возникнет желание высказать свое мнение.

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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