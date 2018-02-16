Уфолог обнаружил на трех фотографиях с Луны черный прямоугольник

Уфолог , известный в кругах экспертов НЛО под именем Streetcat1, обнаружил на трех разных фотографиях с Луны один и тот же необычный объект (смотрите видео ниже).
На фотографиях, которые были сделаны китайским луноходом «Чанъе-3», хорошо просматривается большой черный монолит прямоугольной формы, расположенный у самого горизонта Луны, предположительно в 400 метрах от места съемки.
В комментариях к своему видео исследователь говорит, что, рассматривая первую фотографию, он подумал, что это пропущенный пиксель. Однако такая же аномалия присутствовала и на следующих кадрах.
При увеличении масштаба изображения оказалось, что необычный объект не только имеет геометрически правильные очертания, но и отбрасывает тень на лунную поверхность.
По мнению некоторых почитателей неутомимого искателя космических загадок, это странное сооружение может быть входом в подлунную базу инопланетян. А один из зрителей предположил, что на Луну, похоже, свалился «Тардис», космический корабль и машина времени из британского телесериала «Доктор Кто», который выглядит как черная полицейская будка 60-х годов прошлого века.
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