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На древней карте обнаружена русалка с летающей тарелкой в руках

Среда, 14 Февраля 2018 06:07
На древней карте обнаружена русалка с летающей тарелкой в руках Фото из открытых источников

На древней карте, которая носит название «Новое и наиболее точное описание Америки или четвертой части мира», более короткое «Калифорния», была обнаружена русалка, держащая в руках летающую тарелку.

 

 

Карта, которая считается одной из самых ранних настенных карт Америки, была нарисована в 1562 году испанским картографом Диего Гутьерресом и фламандским художником Иеронимом Коком. На ней изображены корабли, гиганты, а также каннибалы, сжигающие жертв на костре. А в нижней части карты есть две русалки, сжимающие предметы, которые очень похожи на летающие тарелки.

 

Карта, копия которой хранится в библиотеке Конгресса США и представляет собой богато иллюстрированный взгляд на Америку, наполнена рисунками и названиями, которые были популярны в Европе после открытия Колумбом Америки в 1492 году.

 

В описании к ней говорится: «Карта с многочисленными названиями поселений, рек, гор и морских мысов, изобилует изображениями попугаев, обезьян, русалок, страшных морских существ, людоедов, патагонских гигантов и извергающегося вулкана в центральной части Мексики».

 

Но, к сожалению, нигде не указывается, почему русалки держат в руках НЛО. Возможно, что тайну этой древней карты еще только предстоит открыть.

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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