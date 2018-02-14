Мог ли «Нацистский колокол» бросить вызов гравитации?

Фото из открытых источников

Возможно ли, что секретные технологии, разработанные нацистами на заключительных этапах Второй мировой войны, предоставили им возможность тайно путешествовать в космос?

Теоретики заговора считают, что таинственный «Нацистский колокол», использующий необъяснимую гравитационную систему, позволил представителям Третьего рейха посетить Луну, Марс и даже отдаленные звездные системы.

«Был ли «нацистский колокол новым оружием «Вундерваффе», способным изменить историю навсегда? Действительно ли он существовал? Если да, то где он сейчас? Что же случилось с этим секретным нацистским проектом?» - масса подобных вопросов уже несколько десятилетий будоражит умы исследователей, касающихся этой спорной темы.

Известно, что колокол, известный на немецком как «Die Glocke», был разработан ведущей командой ученых и инженеров во главе с генералом СС Гансом Каммлером, который управлял секретной программой нацистов по разработке «Фау-2», первой в мире баллистической ракеты дальнего радиуса действия, которая совершила в 1944 году суборбитальный космический полет.

В немецком документальном фильме о «нацистском колоколе», выпущенном в 2014 году, говорится, что корабль колоколообразной формы диаметром около трех метров, выполненный из легкого медного сплава, изначально предназначался в качестве тайного оружия, способного противостоять воздушному превосходству противника.

Согласно сообщениям, приведенная в действие таинственным красным топливом, предположительно красной ртутью, летающая тарелка могла покинуть пределы с Земли. Однако, после свержения Третьего Рейха, сверхсекретная технология якобы была захвачена США.

Таким образом, по мнению теоретиков заговора, крушение НЛО в Розуэлле в 1947 году было ничем иным, как испытанием летающей тарелки нацистской эпохи. Ведь американские военные всегда настаивали на том, что инцидент в Нью-Мексико был простым падением воздушного шара.