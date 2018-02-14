Британские охотники за привидениями сняли на видео необычную аномалию

Британские исследователи паранормальных явлений считают, что сняли на видео призрак маленького ребенка, сбросившего мяч вниз по лестнице (смотрите видео ниже).
Это жуткое видео было снято в первых числах февраля 2018 года группой «Phantoms Paranormal» во время посещения «дома с привидениями» в небольшом городке Уомбуэлл, расположенном в графстве Южный Йоркшир, Англия.
Их расследование было вызвано многочисленными сообщениями о необъяснимой деятельности, происходящей в доме. Семья, живущая в нем течение четырех лет, заявила о появлениях призраков женщины и маленького ребенка, а также о странных звуках, раздающихся по ночам.
Исследователи установили по всему дому видеокамеры, датчики движения и звукозаписывающую аппаратуру и, похоже, их ожидания полностью оправдались. В одну из ночей камера ночного видения зафиксировала тот момент, когда невидимая сила подталкивает мяч, а в это же время внизу лестницы внезапно появляется необычная аномалия в виде полупрозрачного шара, которая движется чуть выше игрушки справа налево.
Скептики, без сомнения, скажут, что мяч мог перемещаться каким-то естественным способом или, что еще хуже, кадры были подделаны охотниками за привидениями. Однако хотелось бы думать, что они могли бы придумать нечто более сенсационное.
В мире есть огромное количество удивительных вещей, явлений и животных, о существовании которых мы с...
Крушение Ан-148: Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье
Подробнее читайте тут.
- Ну полетела Тесла до Марса, и шо? А с таким пробегом эту машину уже не продать...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.