Среда 14 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Необычные явления» Британские охотники за привидениями сняли на видео необычную аномалию

Британские охотники за привидениями сняли на видео необычную аномалию

Среда, 14 Февраля 2018 04:03
Британские охотники за привидениями сняли на видео необычную аномалию Фото из открытых источников

Британские исследователи паранормальных явлений считают, что сняли на видео призрак маленького ребенка, сбросившего мяч вниз по лестнице (смотрите видео ниже).

 

Это жуткое видео было снято в первых числах февраля 2018 года группой «Phantoms Paranormal» во время посещения «дома с привидениями» в небольшом городке Уомбуэлл, расположенном в графстве Южный Йоркшир, Англия.

 

Их расследование было вызвано многочисленными сообщениями о необъяснимой деятельности, происходящей в доме. Семья, живущая в нем течение четырех лет, заявила о появлениях призраков женщины и маленького ребенка, а также о странных звуках, раздающихся по ночам.

 

Исследователи установили по всему дому видеокамеры, датчики движения и звукозаписывающую аппаратуру и, похоже, их ожидания полностью оправдались. В одну из ночей камера ночного видения зафиксировала тот момент, когда невидимая сила подталкивает мяч, а в это же время внизу лестницы внезапно появляется необычная аномалия в виде полупрозрачного шара, которая движется чуть выше игрушки справа налево.

 

Скептики, без сомнения, скажут, что мяч мог перемещаться каким-то естественным способом или, что еще хуже, кадры были подделаны охотниками за привидениями. Однако хотелось бы думать, что они могли бы придумать нечто более сенсационное.

Британские охотники за привидениями сняли на видео необычную аномалию

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Привидения

Главное за сутки
МОК: У комиссии были основания не допускать Грязцова и Попова на ОИ-2018 МОК: У комиссии были основания не допускать Грязцова и Попова на ОИ-2018 У комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) было достаточно оснований для того, чтобы не выдавать приглашения на ОИ в южнокорейском Пхёнчхане конькобежцу Сергею Грязцову и бобслеисту Дмитрию Попову, заявил директор по…
Ставшие причиной гибели Ан-148 проблемы нашли у Sukhoi Superjet Ставшие причиной гибели Ан-148 проблемы нашли у Sukhoi Superjet Неполадки самолета Ан-148, названные вероятной причиной катастрофы, в которой погиб 71 человек, все чаще наблюдаются и у Sukhoi Superjet 100. К примеру, за неделю до катастрофы на проблемы с расхождением…
Будапешт выдвинул Киеву условия после блокировки встречи Украина-НАТО Будапешт выдвинул Киеву условия после блокировки встречи Украина-НАТО Венгрия требует от Киева воздержаться от реализации закона об образовании до его согласования с закарпатскими венграми, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Ранее Будапешт из-за разногласий в связи с…

Читайте также
На Марсе ученые обнаружили логово инопланетян На Марсе ученые обнаружили логово инопланетян Изучая снимки поверхности Марса уфологи заметили необычные сооружения. Эти объекты, по мнению ученых, свидетельствуют о том, что на красной планете есть жизнь. Фотографии, которые попали в поле зрения уфологов, были…
Останки загадочного существа найдены на пляже в Австралии Останки загадочного существа найдены на пляже в Австралии Жительница города Йеппун, расположенного в восточной части австралийского штата Квинсленд, обнаружила в прошедшее воскресенье выброшенное на берег таинственное морское существо, которое поставило в тупик местные власти (смотрите видео ниже). Сначала…
Общество плоской Земли заявляет, что запуск Falcon Heavy является мистификацией Общество плоской Земли заявляет, что запуск Falcon Heavy является мистификацией В то время как многие отмечают успешный запуск ракеты Falcon Heavy, есть одна группа, которая так и не притронулась к шампанскому - это энтузиасты «плоской Земли». Защитники спорной теории оказались…
Над Вирджинией прокатилось громадное рулонное облако Над Вирджинией прокатилось громадное рулонное облако Видеоролик с потрясающим облаком, выставленный на Facebook Дэвидом Льюисом из Ричмонда, собрал уже более 3-х миллионов просмотров (смотрите видео ниже). Огромное рулонное облако, подсвеченное восходящим солнцем, которое протянулось от горизонта…
Фото
10 самых удивительных чудес природы 10 самых удивительных чудес природы

В мире есть огромное количество удивительных вещей, явлений и животных, о существовании которых мы с...

Видео

 

Крушение Ан-148: Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье

Подробнее читайте тут.

Опрос

Вы считаете НАТО угрозой для России?

 

Анекдот дня

- Ну полетела Тесла до Марса, и шо? А с таким пробегом эту машину уже не продать...

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.