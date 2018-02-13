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В мексиканском штате Колима наблюдали за полупрозрачным НЛО

Вторник, 13 Февраля 2018 07:48
В мексиканском штате Колима наблюдали за полупрозрачным НЛО Фото из открытых источников

Жительница города Вилья-де-Альварес, который находится в штате Колима в центральной части Мексики, в половине седьмого вечера 11 февраля 2018 года сняла на видео странный НЛО (смотрите видео ниже).

 

Летящий по яркому голубому небу белый объект, сначала показался женщине по имени Алисса воздушным шаром или метеозондом. Однако при увеличении зума во время съемки величина объекта, его форма и характер движения вызвали у нее сомнения.

 

«Эта вещь просто гигантская, если сравнивать ее с обычным самолетом», - судя по словам женщины и мужчины за кадром, неизвестное воздушное судно, ярко блестящее на солнце, вызвало крайний интерес у наблюдателей.

 

Действительно, большой полупрозрачный объект овальной формы, больше напоминал приплюснутую летающую тарелку и двигался на постоянной скорости и на одной и той же высоте. 

 

Согласно комментариям автора видео, НЛО сначала двигался на север в сторону вулкана Колима, но затем повернул на северо-восток и стал плавно набирать высоту.

В мексиканском штате Колима наблюдали за полупрозрачным НЛО

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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