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Эксперты НЛО считают, что инопланетяне следят за военными базами США

Понедельник, 12 Февраля 2018 23:31
Эксперты НЛО считают, что инопланетяне следят за военными базами США Фото из открытых источников

Охотники за НЛО полагают, что пришельцы следят за подготовкой к войне на нашей планете. Огромное количество наблюдений за неопознанными объектами в районе базы военно-воздушных сил США «Мальмстрем» в Грейт-Фолс, штат Монтана, сделало ее горячей точкой инопланетной активности.

 

Очередной неизвестный космический корабль, который, согласно сообщениям, выглядел как черный объект диаметром «более 25 метров», появился вблизи базы 24 января 2018 года.

 

Команда экспертов UFO Hunters, которая собирает и исследует отчеты наблюдений за НЛО по всему миру, сообщила, что во время появления этого корабля в регионе произошло отключение электроэнергии в течение приблизительно 10 минут.

 

Как показывают отчеты, за последнее десятилетие над базой «Мальмстрем» было зафиксировано около 20 НЛО. Однако пришельцы, похоже, изучали этот военный объект намного дольше, чем прошедшие 10 лет.

 

Один из бывших служащих на базе ВВС «Мальмстрем» утверждает, что появившийся в 1967 году НЛО заблокировал 10 межконтинентальных баллистических ракет.

 

«Я был на дежурстве, когда объект навис непосредственно над местом размещения ракет, - сказал капитан Роберт Салас. – Были заблокированы 10 ракет Минитмен. Неделю спустя то же самое произошло и в другом месте. У них есть большой интерес к нашим ракетам, откуда бы они ни пришли. Я лично думаю, что они не с планеты Земля».

 

Охотники за НЛО считают, что инопланетяне контролируют военные базы США. Недавно была опубликована карта, составленная американским Национальным центром НЛО (NUFORC), которая показывает количество наблюдений НЛО по всем штатам. Оказалось, что места самых частых наблюдений совпадают с местами расположения военных баз США. 

 

«При совмещении карт наблюдений НЛО с картами, показывающими все военные базы, проявляется интересная тенденция, – пишет на сайте Sofrep.com Алекс Холлингс, отставной морской пехотинец США. - Многие районы, демонстрирующие значительную частоту сообщений об НЛО, совпадают с расположениями военных объектов. Это может означать, что инопланетные посетители проявляют особый интерес к тому, на что готовы наши вооруженные силы».

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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