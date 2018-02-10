У кошки из Миннесоты аномальное количество пальцев

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Большинство обычных кошек имеет по пять пальцев на передних лапах и по четыре на задних. Однако есть необычные и довольно редкие исключения. Жительница американского штата Миннесота представляет свою полидактильную кошку, имеющую 28 пальцев (смотрите видео ниже).

«Ее лапы выглядят как рукавица-ловушка», - говорит Жанна Мартин из Нортфилда.

Такие широкие лапы помогают кошке балансировать на чрезвычайно узких поверхностях. Хозяйка уверяет, что ее многопалая кошка может ходить даже по краю ящика.

Вальтер, муж дочери Жанны, принес кошку домой после того, как она родила котят у него на ферме.

«Она любила сидеть у меня на коленях и чувствовала себя со мной в полной безопасности, поэтому, когда у нее появились котята, она притащила их на мою ферму и спрятала в грузовике «Студебеккер», над которым я работал», - говорит Вальтер.

У трехлетней кошки из Миннесоты имеется столько же пальцев, сколько и у канадской кошки Джейк, которая в 2002 году, благодаря такой аномалии, была занесена в книгу рекордов Гиннеса.