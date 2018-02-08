Аргентина: «Странное явление» могло быть летающей тарелкой

Фото из открытых источников

В воскресенье, 4 февраля 2018 года, женщина из Аргентины, которая предпочла остаться анонимной, находилась со своими детьми на террасе своего дома, расположенного в районе Ла-Прадера-де-Согамосо. Примерно в 5 часов вечера она заметила, что солнце, которое находилось в западной части города, стало вести себя странным образом.

Она сообщила, что ее удивление росло в геометрической прогрессии, когда она наблюдала за тем, как солнце «увеличилось в размере и стало похожим на огромный огненный шар», который, казалось, двигался в ее сторону. Несмотря на охвативший ее страх, она достала свой телефон и сделала несколько фотографий этого явления.

Женщина сказала, что огненный шар оказался так близко к ней, что заслонил фасад соседнего здания, при этом она почувствовала, как повысилась температура воздуха.

Необъяснимое событие заставило женщину отправить своих детей в дом. Несколько минут спустя, не в силах противостоять любопытству, она снова вышла на улицу, чтобы посмотреть на солнце, которое к тому времени вернулось в свое нормальное состояние.

Когда она решила поделиться своими фотографиями с близкими друзьями, один из них указал на яркое пятно на одном из снимков и предположил, что, возможно, это был НЛО в виде летающей тарелки. Смотрите сами!