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Останки загадочного существа найдены на пляже в Австралии

Четверг, 08 Февраля 2018 00:07
Останки загадочного существа найдены на пляже в Австралии Фото из открытых источников

Жительница города Йеппун, расположенного в восточной части австралийского штата Квинсленд, обнаружила в прошедшее воскресенье выброшенное на берег  таинственное морское существо, которое поставило в тупик местные власти (смотрите видео ниже).

 

Сначала 47-летняя Шерри Симмонс, гуляя после отлива по пляжу Муламбин со своим французским бульдогом, решила, что это просто большая коряга.

 

«Я подумала, что это большой кусок окаменевшего дерева, - сказала она. - Но, когда я приблизилась, то поняла, что это какое-то существо. Я ткнула его палкой, и оно было мягким на ощупь».

 

Потрясенная женщина сделала несколько кадров странных останков, в которых так и не нашла знакомых ей черт, кроме маленького плавника.

 

Как это часто бывает с такими загадочными существами, обнаруженными на пляжах по всему миру, фотографии Шерри вызвали бурную дискуссию о том, что же это на самом деле. Первыми в списке оказались дельфин или дюгонь, млекопитающее из отряда сирен. 

 

«Погибшее животное на фотографии вполне может быть морским млекопитающим. Но из-за разложения и ограниченной информации, трудно определить, какому виду оно принадлежит», - сообщили официальные лица из Департамента по вопросам окружающей среды и науки Австралии, которые предположили, что это может быть печень акулы.

 

Полицейские, которые обследовали весь пляж, не обнаружили никаких других останков, которые, возможно, были смыты с течением.

 

Останки загадочного существа найдены на пляже в Австралии

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Дикие животные

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