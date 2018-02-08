Останки загадочного существа найдены на пляже в Австралии

Фото из открытых источников

Жительница города Йеппун, расположенного в восточной части австралийского штата Квинсленд, обнаружила в прошедшее воскресенье выброшенное на берег таинственное морское существо, которое поставило в тупик местные власти (смотрите видео ниже).

Сначала 47-летняя Шерри Симмонс, гуляя после отлива по пляжу Муламбин со своим французским бульдогом, решила, что это просто большая коряга.

«Я подумала, что это большой кусок окаменевшего дерева, - сказала она. - Но, когда я приблизилась, то поняла, что это какое-то существо. Я ткнула его палкой, и оно было мягким на ощупь».

Потрясенная женщина сделала несколько кадров странных останков, в которых так и не нашла знакомых ей черт, кроме маленького плавника.

Как это часто бывает с такими загадочными существами, обнаруженными на пляжах по всему миру, фотографии Шерри вызвали бурную дискуссию о том, что же это на самом деле. Первыми в списке оказались дельфин или дюгонь, млекопитающее из отряда сирен.

«Погибшее животное на фотографии вполне может быть морским млекопитающим. Но из-за разложения и ограниченной информации, трудно определить, какому виду оно принадлежит», - сообщили официальные лица из Департамента по вопросам окружающей среды и науки Австралии, которые предположили, что это может быть печень акулы.

Полицейские, которые обследовали весь пляж, не обнаружили никаких других останков, которые, возможно, были смыты с течением.