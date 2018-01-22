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Жуткий НЛО напугал жителей Приморского края

Понедельник, 22 Января 2018 13:20
Жуткий НЛО напугал жителей Приморского края Фото из открытых источников

Жители Приморского края не могут оправиться от шока, в который они погрузились после контакта с неопознанными летающими объектами, появившимися здесь целой "стаей". Смотрите видео ниже, чтобы убедиться в реальности НЛО.

 

"Мы услышали какие-то невероятно жуткие звуки, источник которых был где-то в небе. Посмотрев на небо, мы испытали совсем уж парализующий ужас, потому что там творилось что-то вообще непонятное", — говорят рабочие, которые стали свидетелями вторжения инопланетян.

 

Неопознанных летающих объектов, если что, было сразу несколько. Одни зависали на месте, другие двигались с невероятной скоростью, третьи плавно перемещались по небу, демонстрируя шокированным землянам торжество инопланетных технологий.

 

Есть мнение, что прикрепленное ниже видео является обыкновенным фейком, однако некоторые компетентные в области НЛО эксперты говорят, что инопланетные корабли, показанные в ролике, настоящие.

 

"Именно такие корабли атаковали Перл-Харбор и сожгли наш флот во время Второй мировой. Думаете, что это были японцы? Хах, наивные", — прокомментировал видео знаменитый на весь мир эксперт-уфолог Скотт Уоринг.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО

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