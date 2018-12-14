10 интересных фактов об одном из главных человеческих чувств - вкусе

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За 70 лет жизни человек съедает в среднем около 50 тонн различных продуктов, из них примерно 2 тонны мяса, 7 тонн хлеба, 5 тонн картофеля, 5 000 куриных яиц и 500 килограммов соли. Мы едим с первой минуты жизни и очень быстро умираем без пищи. Вкус – единственное из 5 чувств человека, от которого напрямую зависит наша жизнь.

Вкусной для нас является та еда, которая дает приятные ощущения. Пресную и безвкусную пищу не любит никто. Каждый процесс потребления пищи – это не только подзарядка нашего организма энергией, это еще и активная работа органа вкуса, чувства, без которого всякое лакомство было бы одинаково пресным.

Но многие ли знают, что вкус можно обмануть, или что мы чувствуем более 5 вкусов? Если нет, то тогда изучайте подборку из 10 интересных фактов об одном из 5 важнейших человеческих чувств.

1. Мы чувствуем вкус благодаря мозгу

Черепно-мозговые нервы и вкусовые рецепторы посылают молекулы пищи в обонятельный нерв, который находится в носу. Эти молекулы в свою очередь посылают импульс в лицевой и языкоглоточный нервы, которые затем после двух стадий обработки переходят в ту часть коры головного мозга, которая участвует в полном осознании восприятия вкуса.

2. У всех у нас разное количество вкусовых сосочков

Наш язык покрывают тысячи этих мельчайших бугорков, но их точное количество индивидуально для каждого человека. В среднем эта цифра может достигать от 2 до 100 тысяч.

3. Ученые могут включать и выключать вкусы

В одном из научных журналов учеными была опубликована статья, о том, что они могут заглушать нейроны головного мозга, отвечающих за исправную работу вкусовых сосочков.

4. Во время авиаперелета многим хочется отведать чего-то остренького

Когда мы находимся в самолете или шумном месте, лучше употреблять острую или соленую пищу, поскольку она предотвращает притупление чувства вкуса. Но не стоит переживать и запасаться солеными орешками или перцем чили: знающие вкусовые особенности человека стюардессы сами предложат пассажирам самолета блюда, спасающие язык.

5. Сладкая пища – это своеобразное обезболивающее

Ученые утверждают, что тяга к десертам и прочим вкусностям происходит от самого инстинкта самосохранения, так как они притупляют боль и, следовательно, помогают нам чувствовать себя лучше.

6. Запах ветчины может подсолить блюда

Доказано, что ветчина – это продукт, вызывающий феномен под названием фантомный запах. Он заставляет людей воспринимать блюда, находящиеся поблизости, солонее, чем они есть на самом деле.

7. Чувство вкуса зависит от обоняния

С точки зрения физиологии большая часть вкуса – это всего лишь запах, путешествующий по обонятельным рецепторам головного мозга. А значит, неспособность учуять приятный аромат из-за сигаретного дыма или простуды может повлиять на эти рецепторы и лишить нас удовольствия ощущать вкус.

8. Придирчивые к еде люди на самом деле могут быть супер гурманами

Обнаружено, что у каждого 25-го человека количество вкусовых сосочков и рецепторов превышает норму. Таким образом, придирчивые едоки могут оказаться своего рода супергероями, обладающими повышенной вкусовой чувствительностью.

9. Сладкая пища прокачивает наш мозг

Очередное научное исследование, проведенное одним научным журналом, доказало, что сахар активизирует участки головного мозга, отвечающие за память и за запоминание информации.

10. Вкусовые предпочтения могут передаваться по наследству

Некоторые из наших вкусовых предпочтений передались нам по наследству, и это было доказано генетиками еще в далеком 1931 году.

Кроме того, наше вкусовое восприятие можно обмануть, если подать ложную информацию. Например, дорогое вино может казаться вкуснее, чем есть на самом деле только лишь потому, что мы знаем, что дорогое вино априори должно быть вкуснее.

Наше эмоциональное состояние также влияет на вкусовые рецепторы. Находясь в депрессивном состоянии пища будет иметь для нас невыраженный вкус, поэтому в такой период сложно будет получить истинное удовольствие от принятия даже самых изысканных блюд.

А с помощью волшебной красной ягодки из Западной Африки, съеденной до кислого продукта, кислый до невозможности лимон будет в течение часа казаться сахарной конфетой.

Вот такой он наш орган – загадочный и до конца еще не изученный.