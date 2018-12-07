10 умопомрачительных историй беременности и родов, которые получили известность во всем мире

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Беременность – удивительное время для любой женщины, сопровождающееся приятным ожиданием и хлопотами. Несмотря на то, что рождение малыша – одно из самых трудных испытаний, придуманных природой для женщин, в то же время это момент, который каждая женщина ждет с замиранием и нетерпением.

Как правило, беременность и роды в большинстве случаев проходят без особенностей. Однако есть те мамы и малыши, которым уготована отличающаяся от других жизненная история. И вот о таких беременностях и родах, история которых потрясла весь мир, пойдет речь в данной статье.

1. 21-недельный младенец родился и выжил

Жизнь недоношенного младенца из Канады Джеймса не оборвалась вопреки ожиданиям медиков. Даже несмотря на их заверения о том, что в случае если малыш выживет, он останется калекой, малец вырос, и никакие пороки его не коснулись.

История появления самого недоношенного ребенка стала известна в 1987 году. Малыш увидел свет, когда ему было почти 22 недели, и его вес составил 623 грамма.

2. Легче еще не было

Звание самого легкого младенца в мире получила малышка, вес которой при родах составил 243 грамма. Девочка появилась на свет в 2004 году в США, а назвали ее Румаис. Как и в предыдущем случае, роды были преждевременными, точнее, мать малышки перенесла кесарево сечение из-за болезни, которая могла привести к гибели не только матери, но и ее малышек. Вместе с Румаис на свет появилась вторая малышка-близнец, однако ее вес почти в 2 раза был больше. Ко времени выписки из больницы, в которой Румаис провела немало времени, ее вес достиг уже 2,5 килограмм.

3. Рекордсмен по росту

Самым низеньким младенцем в мире считается Низа Хуарез, которая родилась в 2002 году в одном из штатов США (Миннесота). При рождении рост крохи не превышал 23,9 сантиметров, а вес – 320 граммов. Прежде чем выписаться из больницы, ребенок провел там долгих пять месяцев. За это время девочка успела набрать вес и достаточно неплохо подрасти.

4. Новорожденный крепыш

Данное достижение может показаться многим матерям чем-то колоссальным, однако существуют и такие рекорды. Вес «малыша», который родился в 1879 году, достиг почти 10 килограмм. По росту Бейб (так звали ребенка) также занял первое почетное место – 71,12 сантиметров. Прожив всего сутки, этот ребенок все же завоевал звание самого тяжелого и самого высокого новорожденного.

5. Роды, продолжительностью в 75 суток

Везет тем мамашам, которые «отстреливаются» за час или пару часов. Чуть меньше радуются и те, у кого схватки длятся больше чем пару часов. А уж те, кто мучается полдня или сутки, совсем трудно. Однако в мире есть женщина, схватки у которой длились 75 дней!

6. Самая продолжительная беременность

Если в среднем период беременности длиться примерно 280 дней, то Бели Хантер из Лос-Анджелеса не повезло: она вынашивала плод почти 12 месяцев. Если для всех остальных женщин, которые дохаживают до 40 недели, именно последняя неделя кажется самой тяжелой, то какие тогда муки испытывала Бели.

Вопреки всем ожиданиям, женщина родила абсолютно здорового ребенка, которого назвали Пенни Диана (родилась девочка). Несмотря на длительный период беременности, малышка родилась со средним весом и ростом.

7. Младенцы с зубами – это не новость

То, что у некоторых деток при рождении уже имеются зубки, далеко не ново, хотя и не часто встречается такое явление. Врачей поверг в шок случай, когда из утробы женщины вышел младенец, у которого они насчитали 12 зубиков. Поскольку мать ребенка кормила его грудью, врачи решили удалить зубы с целью предотвратить травму материнской груди. К полутора годам зубки снова отрасли.

8. «Октомама», которая смогла выносить и родить 8 детей за одну беременность

Когда рождается «тройня», женщина, как правило, выполняет свой материнский долг и останавливается. Этого не скажешь про Надю Сулеман, которая уже на протяжении 9 лет является объектом многих телепередач. Родившая посредством ЭКО за одну беременность 6 детей Надя, повторила и превзошла свой собственный рекорд в 2009 году, когда произвела на свет 8 младенцев. Теперь счастливую мать окружает 14 ее детишек, которые растут и находятся в полном здравии.

9. Рекорд по однояйцевым близнецам

Однояйцевые близнецы в количестве 5 малышей для 1934 года – это просто сенсация. Когда мать малышек была беременна, то предполагала, что родит не оного ребенка, но цифра 5 ей и в голову не могла прийти. И лишь когда роды закончились, и 5 однояйцевых малышек уже появились на свет, мать была в шоке.

10. Близнецы рождаются друг за другом... или нет?

Как правило, между рождением одного близнеца и другого проходит от нескольких секунд до нескольких минут. Но есть более значительный отрыв: 3 месяца. Женщина, вынашивавшая двойню, преждевременно родила одного ребенка. Второй же появился на свет на 37 неделе. Сестренки воссоединились через пару часов после рождения второй девочки.