Где и как можно использовать медуз: 8 неожиданных спсобов

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Существа, получившие свое название от демонической героини древнегреческих мифов горгоны-медузы, как вид появились более 600 миллионов лет назад, задолго до динозавров, крокодилов и акул. Науке известно свыше 3,2 тысячи видов медуз, и каждый год открываются все новые и новые.

Медуза – простейшее существо, кроме органической ткани и нервной системы у нее нет практически ничего. Всем известно, что укус некоторых видов медуз может привести к летальному исходу, но это не мешает китайцам и японцам употреблять этих существ в пищу, причем делают они это довольно часто. Кроме этого, медузы могут использоваться и в других областях, о которых многие даже не догадываются.

1. Использование медуз в качестве домашних питомцев

Есть в природе такой род медуз как Aurelia, в простонародий «лунные медузы», которые наиболее часто становятся домашними питомцами и вытесняют обычных аквариумных рыбок. Свое название они получили благодаря телу, которое похоже на полную луну.

В рацион «домашних» медуз входят креветки в замороженном и сушеном виде, фитопланктон, ракообразные, а также их можно кормить фаршем из морепродуктов. Особые любители данных организмов занимаются их разведением.

2. Медузы как удобрение

Как бы это странно не звучало, но медузы могут использоваться в качестве органических удобрений. В обессоленном и высушенном состоянии они представляют собой кладезь питательных веществ, в которых нуждаются растительные культуры, произрастающие на полях. Например, японцы вносят такого рода органические удобрения в почву, на которой растет рис. Урожай риса, выращенного на «медузовом» удобрении, нисколько не уступает тому, который был получен с полей, удобренных химикатами.

3. Медузы в медицине

Учеными был открыт такой элемент как GFP – зеленый флуоресцентный белок, благодаря которому они получили Нобелевскую премию. GFP помог выявить новые методы лечения диабета, а также этот элемент используется того, чтобы отследить распространение такого инфекционного заболевания, как ВИЧ.

4. Микропластические фильтры для борьбы с экологической проблемой

Значительный ущерб для экологии наносит микроскопический пластик, который попадает в океаны, реки и озера и пагубно влияет на экологическую обстановку. Решить эту проблему пытается GoJelly путем использования медуз, а точнее, той слизи, которая у них имеется. Поскольку даже современные очистные сооружения не могут решить проблему загрязнения водоемов микропластиком, GoJelly предложил изготавливать биофильтры из слизи медуз, которая связывается с микропластиком. Это поможет не только снизить численность агрессивных существ, но и улучшить экологическое состояние водоемов.

5. Медузы в пищевой промышленности

Содержащийся в медузах белок позволил Чарли Френсису создать мороженое, которое светится в темноте. Биолюминесцентные свойства медуз стали известны Чарли из исследовательской работы китайских ученых. Светиться мороженое начинает тогда, когда оно находится под воздействием тепла или когда теплый язык касается данного лакомства. Процесс очень интересный и занимательный, однако стоимость мороженого достаточно велика: 200$ за один шарик.

6. Искусственные слезы

Японские ученые, изучая внутренности медуз, выявили, что преобладающим в их составе белком является муцин. Он помогает существам защищаться от хищников, а также является элементом самоочистки.

У человека муцин вырабатывается по тем же причинам. Благодаря этому веществу глазные яблоки человека остаются влажными, а слизь в носу, которая служит для защиты от бактерий, вырабатывается постоянно. Если бы муцин вырабатывался из медуз, то он стал бы неплохой и недорогой альтернативой тому, который добывают из слюны коров.

7. Медузы как источник энергии

Кроме того, что слизь медуз можно использовать для производства биофильтров, еще она может быть полезна в энергетике. Под воздействием ультрафиолетового излучения флуоресцентный белок медуз способен вырабатывать электрический ток. Данное свойство медуз вполне может использоваться в энергетике, однако должно пройти еще немало времени, чтобы ток из медуз можно было вырабатывать массово.

8. Космические медузы

В 1991 году, подобно Гагарину, ученые отправили медуз в космос с целью получения информации об их способности размножения и развития при воздействии минимальной силы тяжести. Эти существа благополучно прошли испытания и вернулись на Землю.

Медузы, способные чувствовать силу тяжести благодаря кристаллам сульфата кальция, смогли адаптироваться в космосе и произвести на свет себе подобных. Однако на земле космические существа чувствовали себе не совсем хорошо: они не могли плавать подобно своим родителям. Случилось это из того, что кристаллы, отвечающие за гравитацию, в условиях Земли работали некорректно. Данный эксперимент позволил ученым сделать вывод, что с людьми может происходить что-то похожее, то есть если человек будет рожден в космосе, то по возвращению на Землю он будет испытывать проблемы со здоровьем.