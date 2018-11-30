Пятница 30 ноября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Статьи» Интересные факты» Где и как можно использовать медуз: 8 неожиданных спсобов

Где и как можно использовать медуз: 8 неожиданных спсобов

Пятница, 30 Ноября 2018 10:31
Где и как можно использовать медуз: 8 неожиданных спсобов Фото из открытых источников

Существа, получившие свое название от демонической героини древнегреческих мифов горгоны-медузы, как вид появились более 600 миллионов лет назад, задолго до динозавров, крокодилов и акул.  Науке известно свыше 3,2 тысячи видов медуз, и каждый год открываются все новые и новые.

 

Медуза – простейшее существо, кроме органической ткани и нервной системы у нее нет практически ничего. Всем известно, что укус некоторых видов медуз может привести к летальному исходу, но это не мешает китайцам и японцам употреблять этих существ в пищу, причем делают они это довольно часто. Кроме этого, медузы могут использоваться и в других областях, о которых многие даже не догадываются.

 

1. Использование медуз в качестве домашних питомцев

 

Есть в природе такой род медуз как Aurelia, в простонародий «лунные медузы», которые наиболее часто становятся домашними питомцами и вытесняют обычных аквариумных рыбок. Свое название они получили благодаря телу, которое похоже на полную луну.

 

 

В рацион «домашних» медуз входят креветки в замороженном и сушеном виде, фитопланктон, ракообразные, а также их можно кормить фаршем из морепродуктов. Особые любители данных организмов занимаются их разведением.

 

2. Медузы как удобрение

 

 

Как бы это странно не звучало, но медузы могут использоваться в качестве органических удобрений. В обессоленном и высушенном состоянии они представляют собой кладезь питательных веществ, в которых нуждаются растительные культуры, произрастающие на полях. Например, японцы вносят такого рода органические удобрения в почву, на которой растет рис. Урожай риса, выращенного на «медузовом» удобрении, нисколько не уступает тому, который был получен с полей, удобренных химикатами.

 

3. Медузы в медицине

 

 

Учеными был открыт такой элемент как GFP – зеленый флуоресцентный белок, благодаря которому они получили Нобелевскую премию. GFP помог выявить новые методы лечения диабета, а также этот элемент используется того, чтобы отследить распространение такого инфекционного заболевания, как ВИЧ.

 

4. Микропластические фильтры для борьбы с экологической проблемой

 

 

Значительный ущерб для экологии наносит микроскопический пластик, который попадает в океаны, реки и озера и пагубно влияет на экологическую обстановку. Решить эту проблему пытается GoJelly путем использования медуз, а точнее, той слизи, которая у них имеется. Поскольку даже современные очистные сооружения не могут решить проблему загрязнения водоемов микропластиком, GoJelly предложил изготавливать биофильтры из слизи медуз, которая связывается с микропластиком. Это поможет не только снизить численность агрессивных существ, но и улучшить экологическое состояние водоемов.

 

5. Медузы в пищевой промышленности

 

 

Содержащийся в медузах белок позволил Чарли Френсису создать мороженое, которое светится в темноте. Биолюминесцентные свойства медуз стали известны Чарли из исследовательской работы китайских ученых. Светиться мороженое начинает тогда, когда оно находится под воздействием тепла или когда теплый язык касается данного лакомства. Процесс очень интересный и занимательный, однако стоимость мороженого достаточно велика: 200$ за один шарик.

 

6. Искусственные слезы

 

Японские ученые, изучая внутренности медуз, выявили, что преобладающим в их составе белком является муцин. Он помогает существам защищаться от хищников, а также является элементом самоочистки.

 

 

У человека муцин вырабатывается по тем же причинам. Благодаря этому веществу глазные яблоки человека остаются влажными, а слизь в носу, которая служит для защиты от бактерий, вырабатывается постоянно. Если бы муцин вырабатывался из медуз, то он стал бы неплохой и недорогой альтернативой тому, который добывают из слюны коров.

 

7. Медузы как источник энергии

 

 

Кроме того, что слизь медуз можно использовать для производства биофильтров, еще она может быть полезна в энергетике.  Под воздействием ультрафиолетового излучения флуоресцентный белок медуз способен вырабатывать электрический ток. Данное свойство медуз вполне может использоваться в энергетике, однако должно пройти еще немало времени, чтобы ток из медуз можно было вырабатывать массово.

 

8. Космические медузы

 

В 1991 году, подобно Гагарину, ученые отправили медуз в космос с целью получения информации об их способности размножения и развития при воздействии минимальной силы тяжести. Эти существа благополучно прошли испытания и вернулись на Землю.

 

 

Медузы, способные чувствовать силу тяжести благодаря кристаллам сульфата кальция, смогли адаптироваться в космосе и произвести на свет себе подобных. Однако на земле космические существа чувствовали себе не совсем хорошо: они не могли плавать подобно своим родителям. Случилось это из того, что кристаллы, отвечающие за гравитацию, в условиях Земли работали некорректно. Данный эксперимент позволил ученым сделать вывод, что с людьми может происходить что-то похожее, то есть если человек будет рожден в космосе, то по возвращению на Землю он будет испытывать проблемы со здоровьем.

Яндекс.Дзен

Ванько Ольга Опубликовано в Интересные факты   Теги Медуза использование энергия медицина
 

Главное за сутки
Украина запретила въезд на свою территорию российским мужчинам от 16 до 60 лет Украина запретила въезд на свою территорию российским мужчинам от 16 до 60 лет Гражданам Российской Федерации мужского пола, возраст которых находится в диапазоне шестнадцати - шестидесяти лет, с сегодняшнего дня запрещено въезжать на территорию Украины. Об ограничениях, с которыми теперь работают пропускные пункты…
Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с РФ Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с РФ Одержавшая победу во втором туре выборов президента Грузии Саломе Зурабишвили полагает, что подходящее время для сотрудничества Тбилиси и Москвы еще не пришло. Об этом она заявила «Русской службе Би-би-си» в…
Сенат США единогласно осудил действия России в Керченском проливе Сенат США единогласно осудил действия России в Керченском проливе Сенат в четверг вечером одобрил резолюцию, осуждающую "провокационные действия" России против Украины, сообщило издание The Hill. Сенат единогласно одобрил резолюцию, предложенную республиканцем Роном Джонсом и демократом Крисом Мерфи. Об этом…
Читайте также
ТОП-10 невероятно дорогих десертов мира ТОП-10 невероятно дорогих десертов мира Очень многие люди не представляют свою трапезу завершенной без употребления десерта, даже несмотря на то, что съедено было немало. Простые граждане привыкли к тому, что десерты находятся в доступной ценовой…
Где и как можно использовать медуз: 8 неожиданных спсобов Где и как можно использовать медуз: 8 неожиданных спсобов Существа, получившие свое название от демонической героини древнегреческих мифов горгоны-медузы, как вид появились более 600 миллионов лет назад, задолго до динозавров, крокодилов и акул. Науке известно свыше 3,2 тысячи видов…
Тема дня
В радиоактивный пепел: новый виток противостояния США и РФ В радиоактивный пепел: новый виток противостояния США и РФ

Подъехало еще немного доказательств того, что дело приходится иметь с жуткими «псаками», в голове у ...

Фото
Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном

Живописный водоем, который находится на краю обрыва.   Есть на карте Европы совершенно необыкновен...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

Порошенко не соврал, что скоро украинские военные корабли будут стоять в Крыму. Мужик сказал - мужик сделал.

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил "Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил
Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью
Родились первые в мире генетически модифицированные близнецы Родились первые в мире генетически модифицированные близнецы
Военное положение: Что это значит и как изменится жизнь каждого украинца Военное положение: Что это значит и как изменится жизнь каждого украинца
Материалы по теме
Продукты на прилавках магазинов: подделки, которые не стоит покупать Продукты на прилавках магазинов: подделки, которые не стоит покупать
Отправляетесь впервые в Японию? Тогда знайте, что столкнетесь с удивительными вещами! Отправляетесь впервые в Японию? Тогда знайте, что столкнетесь с удивительными вещами!
ТОП-10 невероятно дорогих десертов мира ТОП-10 невероятно дорогих десертов мира
Где и как можно использовать медуз: 8 неожиданных спсобов Где и как можно использовать медуз: 8 неожиданных спсобов
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.