Крепкий сон – залог здоровья. 10 факторов, мешающих хорошо выспаться

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Всем известно, что от качества сна зависит весь последующий день. Люди, которые всю ночь не могут уснуть или спят по 2 часа за ночь, выглядят, мягко сказать, не очень хорошо: они сонные, медлительные, раздражительные и грустные. А те, кому удалось выспаться, имеют ровный и красивый цвет лица, они настроены позитивно, и все задачи ими решаются быстро и рационально. Так от чего же зависит наш сон и какие неочевидные факторы влияют на его качество.

1. Перекус перед сном полезен

Люди, следящие за своим весом, соблюдают разнообразные диеты. А диеты, как правило, гласят не употреблять пищу после 6 часов вечера. Но если ложиться спать голодным, то сон не будет крепким и безмятежным, человека будет сопровождать чувство голода. И это вовсе не означает, что на ночь нужно забивать свой желудок едой: такое решение также не приведет к положительному результату.

Чтобы снабдить свой организм энергией, необходимой для спокойного сна, можно примерно за час до сна устроить небольшой перекус где-то на 150 калорий. Навредить фигуре это не сможет, а вот погрузиться в сладкий сон можно будет очень быстро.

2. Дневной сон – не лучшее решение

Многим известно чувство, когда в течение дня хочется откинуться на спинку кресла или стула и подремать минут 20-30. Но как раз такие «сонные» перерывы приводят к тому, что человек не может долго уснуть ночью. Такая же ситуация происходит и в выходные, когда, казалось бы, можно поспать подольше, а не хочется, а в понедельник опять сопровождает чувство недосыпа и разбитости. Еще такое явление часто называют бессонницей выходного дня.

Если в течение дня захотелось очень сильно подремать, то лучшим решением будет встать со стула и хорошенько размяться, сделать мини зарядку, и в организме появиться необходимая бодрость.

3. Не стоит пропускать завтрак

Многие, возможно, не найдут связи между сном и утренним приемом пищи. А ведь она есть. Дело в том, что завтрак дает нам необходимую энергию для запуска наших биологических часов. И получив эту самую энергию, наш организм уже начинает готовиться к ночному сну. Если мы едим редко или отказываемся вовсе от еды утром, то вскоре наступает чувство голода, и организм начинает испытывать стресс из-за выделившегося кортизола и адреналина. Это и приводит к тому, что человека мучает бессонница.

4. Порядок в спальне

Разбросанные вещи в комнате могут быть для многих людей привычным явлением. Но если человек от этого не испытывает дискомфорта, то наш мозг воспринимает это совсем иначе. На подсознательном уровне беспорядок в комнате отражается на сне, то есть тот хаос, который наши глаза видят перед тем, как закрыться, проецируется на наше подсознание, которое в свою очередь предоставляет нам просмотр таких же хаотичных снов, мешающих нам спать спокойно.

Перед тем, как погрузиться в сон, нужно приводить спальню в порядок, впускать в нее свежий воздух и почаще проводить влажную уборку.

5. В комнате должно быть прохладно

Хороший и крепкий сон возможен тогда, когда температура в комнате колеблется в пределах от 21 до 22 С. Более высокая температура, даже если засыпать при ней приятнее, будет только ухудшать качество сна. В холодное время года не обязательно спать с открытым окном, можно просто перед сном на некоторое время открывать окно и проветривать комнату.

6. Выбираем правильную позу для сна

У каждого человека есть свои предпочтения в позах для сна, в которых привычнее засыпать. Но оптимальной считается поза на боку или на спине. На животе не рекомендуется спать, поскольку расслабления мышц и позвоночника в данной позе не происходит и за счет этого человек просыпается «разбитым». Особенно данная поза не рекомендуется людям, страдающим от атеросклероза, болезней сердца и легких.

7. Животные должны спать отдельно

О том, что у человека есть личное пространство, животные в большей степени не догадываются. Особенно это касается кошек. И спать всю ночь они спокойно не умеют и не могут. Поэтому, скорее всего, и сон хозяина или хозяйки будет таким же прерывистым и беспокойным. Соответственно, состояние человека на утро будет не очень хорошим. Как следствие, стоит оставлять своих домашних питомцев за дверью спальни, и тогда сон станет гораздо спокойнее.

8. Перекус перед сном нужен, но не сладкий

В первом пункте говорилось о том, что перекусывать незадолго до сна нужно. Но в данном случае речь идет не о сладостях, а о полезных продуктах. Например, это могут быть орешки, индейка и несладкие фрукты. А вот сладкое наоборот вредит хорошему сну, поскольку сладкое наоборот активизирует работу нашего мозга, что в общем-то не нужно во время сна. А шоколад на ночь и вовсе может стать причиной бессонницы из=за содержащегося в нем кофеина.

9. Синдром «беспокойных ног»

О том, что ноги у людей ночью живут своей жизнью, многие знают не понаслышке. Ноги во время сна могут дергаться, тем самым провоцируя пробуждение человека. Соответственно, сон становится беспокойным и прерывистым. Данная проблема устраняется медикаментозным лечением и сокращением в рационе кофе и других кофеиносодержащих продуктов.

10. Сон должен сопровождаться тишиной

Шум во время сна не оказывает благотворного воздействия. Напротив, если в комнате со спящим постоянно находится источник шума, то сон будет тревожным и беспокойным.

В зависимости от того, насколько сильным и постоянным будет шум, у человека могут возникнуть не только головные боли, но даже появиться опасность развития инсульта.

Если хотите спать спокойно и чувствовать на утро себя бодрым и отдохнувшим, обратите внимание на окружающие вас негативные факторы и позаботьтесь о том, чтобы их не стало.