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Крепкий сон – залог здоровья. 10 факторов, мешающих хорошо выспаться

Четверг, 27 Сентября 2018 12:19
Крепкий сон – залог здоровья. 10 факторов, мешающих хорошо выспаться Фото из открытых источников

Всем известно, что от качества сна зависит весь последующий день. Люди, которые всю ночь не могут уснуть или спят по 2 часа за ночь, выглядят, мягко сказать, не очень хорошо: они сонные, медлительные, раздражительные и грустные. А те, кому удалось выспаться, имеют ровный и красивый цвет лица, они настроены позитивно, и все задачи ими решаются быстро и рационально. Так от чего же зависит наш сон и какие неочевидные факторы влияют на его качество.

 

1. Перекус перед сном полезен

 

Люди, следящие за своим весом, соблюдают разнообразные диеты. А диеты, как правило, гласят не употреблять пищу после 6 часов вечера. Но если ложиться спать голодным, то сон не будет крепким и безмятежным, человека будет сопровождать чувство голода. И это вовсе не означает, что на ночь нужно забивать свой желудок едой: такое решение также не приведет к положительному результату.

 

 

Чтобы снабдить свой организм энергией, необходимой для спокойного сна, можно примерно за час до сна устроить небольшой перекус где-то на 150 калорий. Навредить фигуре это не сможет, а вот погрузиться в сладкий сон можно будет очень быстро.

 

2. Дневной сон – не лучшее решение

 

Многим известно чувство, когда в течение дня хочется откинуться на спинку кресла или стула и подремать минут 20-30. Но как раз такие «сонные» перерывы приводят к тому, что человек не может долго уснуть ночью. Такая же ситуация происходит и в выходные, когда, казалось бы, можно поспать подольше, а не хочется, а в понедельник опять сопровождает чувство недосыпа и разбитости. Еще такое явление часто называют бессонницей выходного дня.

 

 

Если в течение дня захотелось очень сильно подремать, то лучшим решением будет встать со стула и хорошенько размяться, сделать мини зарядку, и в организме появиться необходимая бодрость.

 

3. Не стоит пропускать завтрак

 

 

Многие, возможно, не найдут связи между сном и утренним приемом пищи. А ведь она есть. Дело в том, что завтрак дает нам необходимую энергию для запуска наших биологических часов.  И получив эту самую энергию, наш организм уже начинает готовиться к ночному сну. Если мы едим редко или отказываемся вовсе от еды утром, то вскоре наступает чувство голода, и организм начинает испытывать стресс из-за выделившегося кортизола и адреналина. Это и приводит к тому, что человека мучает бессонница.

 

4. Порядок в спальне

 

 

Разбросанные вещи в комнате могут быть для многих людей привычным явлением. Но если человек от этого не испытывает дискомфорта, то наш мозг воспринимает это совсем иначе. На подсознательном уровне беспорядок в комнате отражается на сне, то есть тот хаос, который наши глаза видят перед тем, как закрыться, проецируется на наше подсознание, которое в свою очередь предоставляет нам просмотр таких же хаотичных снов, мешающих нам спать спокойно.

 

Перед тем, как погрузиться в сон, нужно приводить спальню в порядок, впускать в нее свежий воздух и почаще проводить влажную уборку.

 

5. В комнате должно быть прохладно

 

 

Хороший и крепкий сон возможен тогда, когда температура в комнате колеблется в пределах от 21 до 22 С. Более высокая температура, даже если засыпать при ней приятнее, будет только ухудшать качество сна. В холодное время года не обязательно спать с открытым окном, можно просто перед сном на некоторое время открывать окно и проветривать комнату.

 

6. Выбираем правильную позу для сна

 

 

У каждого человека есть свои предпочтения в позах для сна, в которых привычнее засыпать. Но оптимальной считается поза на боку или на спине. На животе не рекомендуется спать, поскольку расслабления мышц и позвоночника в данной позе не происходит и за счет этого человек просыпается «разбитым». Особенно данная поза не рекомендуется людям, страдающим от атеросклероза, болезней сердца и легких.

 

7. Животные должны спать отдельно

 

 

О том, что у человека есть личное пространство, животные в большей степени не догадываются. Особенно это касается кошек. И спать всю ночь они спокойно не умеют и не могут. Поэтому, скорее всего, и сон хозяина или хозяйки будет таким же прерывистым и беспокойным. Соответственно, состояние человека на утро будет не очень хорошим. Как следствие, стоит оставлять своих домашних питомцев за дверью спальни, и тогда сон станет гораздо спокойнее.

 

8. Перекус перед сном нужен, но не сладкий

 

 

В первом пункте говорилось о том, что перекусывать незадолго до сна нужно. Но в данном случае речь идет не о сладостях, а о полезных продуктах. Например, это могут быть орешки, индейка и несладкие фрукты. А вот сладкое наоборот вредит хорошему сну, поскольку сладкое наоборот активизирует работу нашего мозга, что в общем-то не нужно во время сна. А шоколад на ночь и вовсе может стать причиной бессонницы из=за содержащегося в нем кофеина.

 

9. Синдром «беспокойных ног»

 

 

О том, что ноги у людей ночью живут своей жизнью, многие знают не понаслышке. Ноги во время сна могут дергаться, тем самым провоцируя пробуждение человека. Соответственно, сон становится беспокойным и прерывистым. Данная проблема устраняется медикаментозным лечением и сокращением в рационе кофе и других кофеиносодержащих продуктов.

 

10. Сон должен сопровождаться тишиной

 

Шум во время сна не оказывает благотворного воздействия. Напротив, если в комнате со спящим постоянно находится источник шума, то сон будет тревожным и беспокойным.

 

 

В зависимости от того, насколько сильным и постоянным будет шум, у человека могут возникнуть не только головные боли, но даже появиться опасность развития инсульта.

 

Если хотите спать спокойно и чувствовать на утро себя бодрым и отдохнувшим, обратите внимание на окружающие вас негативные факторы и позаботьтесь о том, чтобы их не стало.

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Ванько Ольга Опубликовано в Интересные факты   Теги Сон еда Шум здоровье
 
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