12 интересных и странных пристрастий американцев в еде

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Каждая страна и ее народ отличается от всех остальных. Отличия есть во всем: в культуре, в образе жизни, в менталитете людей, а также в кулинарных пристрастиях. На этот раз пришло время рассказать о том, что любят есть американцы и какие несочетаемые для русского человека продукты они смело соединяют в одно блюдо, которое считают почти что деликатесом.

1. Вся польза в картофельной кожуре

Русские люди привыкли и уже жить не могут без главного блюда на столе – картофеля: картофель жареный, картофель пареный, картофельные оладьи и так далее почти до бесконечности. И в большинстве случаев картофель проходит очистку от кожуры. Американцы же, напротив, не избавляют картофель от кожуры, поскольку считают, что в ней содержится весь кладезь полезных веществ и витаминов. Им даже не столько важна сама мякоть, сколько кожура, которую они научились готовить и с большим успехом употребляют в пищу блюдо под названием «potato skins», что в переводе на русский означает «картофельная кожура».

2. Кофе

Классический черный кофе по нраву приходится далеко не всем американцам, поэтому они всячески стремятся улучшать его вкус, придать некую изюминку. Например, кофе со вкусом тыквы, имбирное или карамельное они больше пьют, чем кофе без наполнителя.

3. Сладкая курица

Сколько бы раз мы не пробовали американские изыски, родная жареная картошка все равно кажется вкуснее. А вот для американцев курица, заправленная медом или кленовым сиропом в сочетании со сладкими вафлями – это просто как для нас яичница на завтрак. В принципе, многие блюда жители Америки приправляют кленовым сиропом, например, блинчики с жареным беконом. А вот бекон можно встретить и в шоколаде. Поэтому украинцам, которые гостят в Америке, не стоит удивляться, поскольку сало в шоколаде для них тоже не ново.

4. Расплавленная пастила

Мы жарим на костре мясо, а вот американцы для этих целей наполняют свои корзинки для ланча пастилой, которую затем жарят на костре. Затем расплавленную пастилу можно уложить между двух печенек и получится замечательный десерт, обожаемый американскими детьми.

5. Если жарить, то во фритюре

С одной стороны, американцы предпочитают употреблять картофель с кожурой, потому что в ней много витаминов, а с другой – они практически все жарят во фритюре. И это касается не только мяса, а абсолютно всего. Например, можно встретить жаренные во фритюре огурцы, печенье Oreo, а самое главное – масло, причем на палочке.

6. Газировка плюс мороженое

Понятно, что американцы любят экспериментировать, но чтобы настолько.... Мороженое сам по себе очень вкусный десерт, как и лимонад. Но чудо-люди научились совмещать мороженое и лимонад в одном сосуде. Для нашего человека это все равно что добавить в квас мороженое.

7. Фруктовый лед

Все мы видели в магазинах фруктовый лед на палочках: всем он нравится и хорошо охлаждает. Но ведь это не интересно. Куда гораздо интереснее полить совершенно обычный лед сиропом и затем его схрустеть.

8. Сырный спрей

Сыр используется во многих блюдах. Для того, чтобы он был еще вкуснее, он подвергается термической обработке. Та химия, которую используют американцы под названием «easy cheese» вообще не имеет ничего общего с настоящим сыром, разве что только запах. Но они добавляют легкий сыр везде, где только можно. Почему? Просто потому, что легко.

9. «Муравьи на бревне»

Каких только названий в кулинарии не встретишь, и «муравьи на бревне» еще одно этому доказательство. Только если у русского человека это название ассоциируется с десертом, например, тортом, то у американцев это блюдо состоит из сельдерея, хорошо сдобренного арахисовым маслом с добавлением изюма. Как это вообще можно сочетать? Но для американских детей – это полезный и питательный перекус.

10. Чипсы и обязательно с соусом

Практически во всех американских фильмах можно наблюдать сцену с поеданием чипсов. И не просто чипсов, а обязательно с соусом. Они даже так и продаются: в пачке чипсы и сразу соус.

11. Индуткурица

Еще одно не менее странное и интересное название. Из него понятно, что блюдо состоит из курицы, утки и индейки. Но то, каким образом эти три ингредиента совмещаются, просто приводит в недоумение. В этом блюде американцы извратились полностью: сначала курицу вложили в утку, а потом все это запихали в индейку.

12. Спам

Продукт чем-то похож на нашу тушенку. Возник он примерно, как и наш: в голодные годы Второй мировой войны, и был изобретен как дешевая альтернатива мясу. Широкое распространение получил на Гавайях, где и сейчас из него готовят суши.

Вот такие странные кулинарные шедевры предпочитают американские жители. Несомненно, для них наша русская кухня также кажется немножечко безбашенной.