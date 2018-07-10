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Мистика предметов или ТОП-10 вещей, от которых лучше избавиться

Вторник, 10 Июля 2018 16:12
Мистика предметов или ТОП-10 вещей, от которых лучше избавиться Фото из открытых источников

Зачастую люди сталкиваются с необычными на первый взгляд вещами или событиями. «Чёрная полоса», как говорят многие, вкладывая в это понятие все плохое, что происходит в жизни, обвиняя при этом обстоятельства, ссылаясь на порчу или еще что-то подобное. И никто не подумает, что все проблемы в нас самих, точнее в тех предметах, которые хранятся в наших домах и которые люди приносят в дом сами. Именно эти вещи притягивают наши неудачи, болезни, бедность, депрессию.

 

Иногда бывает так, что вроде бы все должно быть иначе, так как в таких же ситуациях у окружающих все намного проще: болезни их обходят, везет в работе и личных отношениях, достаточно зарабатывают и всегда находятся в хорошем настроении. Секрет таких людей в том, что у них в доме нет тех вещей, от которых несчастным давно уже пора избавиться. Нужно периодически проводить ревизию в своем дом и не задумываясь избавляться от источников несчастий. Итак, представляем вниманию читателей список из 10 вещей, которые срочно нужно выбросить из своего дома без всякого сожаления.

 

1. Старым вещам в доме не место

 

 

Практически в каждом доме найдутся вещи, которые не использовались на протяжении нескольких лет, а то и больше. Это могут быть предметы одежды, обуви, мебели, например, старая тумбочка или запылившийся торшер, а также книги. Все эти вещи несут в себе энергию застоя, которая неблагоприятно влияет на общую атмосферу в целом, и конкретно на эмоциональный фон каждого жильца. Если вещи еще кажутся пригодными и выбрасывать на помойку их попросту жалко, то стоит пожертвовать их людям, которые в них нуждаются. Для них эти вещи будут как нельзя кстати, а вы избавитесь от старого хлама.

 

2. Разбитые стекла или зеркала

 

 

К этой категории вещей относятся абсолютно все вещи, которые либо полностью разбиты, либо имеют даже небольшие сколы. Подобно разбитой тарелке, которая храниться в серванте, разрушается и жизнь семьи, члены которой используют эту тарелку по назначению. Если в вашей семье имеют место быть частые склоки, разногласия и скандалы, а также вы заметили постоянное отсутствие денег, то незамедлительно нужно выбросить битые вещи на свалку, а вместо них приобрести целые и красивые.

 

3. Кошелек тоже любит порядок

 

 

Часто бывает, что, приобретая какой-либо товар в магазине и получая сдачу мелкими купюрами, мы их кучей засовываем в кошелек, где в таком состоянии они пребывают до следующего похода в магазин. Так вот поступать таким образом ни в коем случае нельзя, потому что денег не будет много никогда. А если они и будут у вас водиться, то только такая мелочь, какую вы получаете в качестве сдачи. То же самое касается и карманов: не нужно их забивать чеками из магазинов или заправки месячной давности, ведь они абсолютно не нужны, это мусор, а мусор подлежит уничтожению.

 

4. Остановившиеся часы

 

 

Сами по себе часы символизируют течение, бег времени. А если часы остановились, соответственно, остановился и временной поток. Чтобы привести часы к жизни, нужно их починить, а если они не поддаются починке, то следует их выбросить или сдать в ломбард, если они представляют материальную ценность. Все равно, как решиться судьба таких часов главное – не хранить их в своем доме.

 

5. «Два сапога - пара», если не пара – то пора на свалку

 

 

Непарные вещи также подлежат утилизации, поскольку их присутствие в доме не несет никакой смысловой и функциональной нагрузки. Такие вещи блокируют желание приобрести новую пару: вещь вроде и есть, а воспользоваться ею нет возможности. Но она же есть... Также как вещи застаиваются в доме, также происходит застой и у людей, живущих в нем.

 

6. Картины, на которых изображена непогода

 

 

Страх, волнение, беспокойство, тревога ... Если эти эмоции возникают у вас при взгляде на картину или фотографию, на которой изображен шторм или ураган, то стоит избавиться от такого художества, ведь они разрушают эмоциональное состояние человека. Поэтому, лучше подарить ее тому, кто не будет испытывать таких эмоций.

 

7. Истрепанная метла

 

 

Если вы заботитесь о своем материальном благополучии, то не храните в своем доме истрепанную метлу. Нужно незамедлительно купить новую, иначе старая будет выметать из вашего жилища ваши финансы. Более того, все то, что используется для уборки дома должно быть в хорошем состоянии.

 

8. Фотографии с изображением усопших

 

 

О том, что хранить альбом со своими родственниками, которых нет в живых, запрещено, не идет речь. В данном случае речь идет о том, что нельзя вешать такие фотографии на стену, особенно обрамленные в рамку. Энергетическая сила таких фотографий опасна для живых людей и может чревато сказаться на их здоровье.

 

9. «Мёртвые» вещи

 

 

К таким вещам в первую очередь относятся сухие цветы, которые незамедлительно должны покинуть жилище: красоту они не несут, а только могут навредить жильцам. Сюда же можно отнести чучела и рога животных, которые многие коллекционируют. Эти вещи представляют собой энергетических вампиров, которые питаются энергией живых людей, истощая их и делая слабее.

 

10. Колючие растения

 

 

Любители кактусов и их разновидностей должны задуматься, ведь эти растения способны накапливать в доме негативную энергию, которая будет тянуть в дом неудачу. Лучше наслаждаться этими колючками вне своего жилища, тогда они точно не смогут повлиять на ваше благополучие.

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Ванько Ольга Опубликовано в Интересные факты   Теги Мистика вещи предметы
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