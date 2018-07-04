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Изобретательные японцы ... Нам есть чему у них поучиться...

Среда, 04 Июля 2018 13:57
Изобретательные японцы ... Нам есть чему у них поучиться... Фото из открытых источников

Япония – великая страна. И не только потому, что там восходит солнце, или численность населения Японии насчитывает более 120 000 000 человек, который каждый по-своему уникален, но и потому что благодаря этой стране и ее великим и ответственным изобретателям миру являются такие изобретения, без которых люди уже не представляют своей жизни. Как говориться, японцы заткнут за пояс любого.

 

И это касается не только изобретений, но и внимательности и чувства такта, с которым каждый японец относиться к себе подобному. Несмотря на все испытания, которые им преподносит природа, они остаются в первую очередь людьми: вежливыми, тактичными, дружелюбными и ... изобретательными.

 

Те вещи, которые используют в своем быту японцы, очень отличаются от тех, которыми привыкли пользоваться мы. А ведь некоторые из них могли бы сослужить хорошую службу многим из нас. Вот лишь краткий перечень полезных гаджетов, способных упростить нашу жизнь.

 

1. Шкафчики для спортсменов в парках

 

 

В наших парках можно встретить все, кроме шкафчиков для людей, которые ведут здоровый образ жизни и по утрам бегают или прогуливаются. В них человек может оставить, например, спортивную одежду или обувь, сэкономив время на то, чтобы донести это все домой, а затем отправляться на работу.

 

2. Повторное использование воды

 

 

Экономные японцы экономны во всем. Даже воде, которая стекает в умывальник после мытья рук, дают, так сказать, вторую жизнь: она используется в сливном бачке унитаза. И они не заморачиваются на очистке воды для унитаза, как многие из нас.

 

3. Велосипеды с креплением для зонтика

 

 

Те, кто предпочитает передвигаться в основном на велосипеде независимо от погодных условий, по достоинству оценили бы разработанный японцами держатель для зонтиков. Пожалуй, многим знакома ситуация, когда езда на велосипеде сопровождается проливным дождем, а держать зонт в руках вообще неудобно. Так вот у жителей Японии такой необходимости нет.

 

4. Необычные для нас, и обычные для японцев заправки

 

 

Автомобилисты были бы безмерно благодарны, если бы на наших заправочных станциях шланги были установлены не сбоку, а сверху. Это гораздо упростило бы процедуру заправки, и водителям не пришлось бы вспоминать с какой стороны в их машине находиться лючок бензобака.

 

5. Бойлеры с горячей водой

 

 

До японцев нам еще далеко, но все же и у нас прогресс не стоит на месте. В связи с быстрым ритмом жизни и постоянной спешкой, многие из нас переходят на еду быстрого приготовления. Однако получив в магазине долгожданный стаканчик такой вермишели, мы спешим в офис, чтобы поскорее залить ее кипятком. А вот в пунктах продажи продуктов быстрого приготовления у японцев установлены бойлеры с кипятком и нет надобности бежать за ним в офис.

 

6. Комфортные уборные

 

 

В таких комнатах в стране восходящего солнца не только чисто, как дома, но и тепло. В частности, системой обогрева снабжены сиденья унитазов, которая срабатывает от малейшего прикосновения. А при наших холодных зимах такое изобретение было бы как нельзя кстати.

 

7. Автоматы с дефибрилляторами

 

 

Как было отмечено ранее, японцы очень заботятся о своих ближних, поэтому в торговых центрах установлены автоматы, в которых можно найти не только что-нибудь для перекуса, но и средства медицинского назначения, например, дефибрилляторы.

 

8. Чистота – залог здоровья

 

 

Порой некоторые из нас забывают или не успевают помыть руки перед едой. Вспомнив об этом мы бы судорожно стали исправлять эту ситуацию. А вот в японских ресторанах перед приемом пищи официанты подают посетителям осибори – это такие влажные полотенца, с помощью которых можно очистить руки от загрязнений.

 

9. Мотивация для утренней гимнастики

 

 

Сейчас очень многие тщательно следят за своим здоровьем и стараются уделять этому много внимания. И каждый день начинают с утренней гимнастики на свежем воздухе. Безусловно, японцы, также заботящиеся о здоровой нации, выходят на утреннюю гимнастику. Только их занятия, в отличие от других народов, транслируются по телевидению и радио, чтобы пробудить интерес у остальных жителей, которые еще не встали на тропу здорового образа жизни.

 

10. Продукты питания и одежда в круглосуточных магазинах

 

 

Некоторым мужчинам знакома ситуация, когда после хорошей вечеринки на рубашке неожиданно появляется след от губной помады, который впоследствии обнаруживает жена. Так вот в Японии таких ситуаций можно избежать, если зайти в круглосуточный гипермаркет и приобрести себе новую рубашку без всяких следов. И жена ничего не заподозрит, и нервы у всех останутся в порядке.

 

Можно еще долго продолжать этот список, но если в нашей жизни появятся хотя бы эти пункты, то жить станет проще и лучше.

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Ванько Ольга Опубликовано в Интересные факты   Теги изобретения японские ученые жизнь
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