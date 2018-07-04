Изобретательные японцы ... Нам есть чему у них поучиться...

Япония – великая страна. И не только потому, что там восходит солнце, или численность населения Японии насчитывает более 120 000 000 человек, который каждый по-своему уникален, но и потому что благодаря этой стране и ее великим и ответственным изобретателям миру являются такие изобретения, без которых люди уже не представляют своей жизни. Как говориться, японцы заткнут за пояс любого.
И это касается не только изобретений, но и внимательности и чувства такта, с которым каждый японец относиться к себе подобному. Несмотря на все испытания, которые им преподносит природа, они остаются в первую очередь людьми: вежливыми, тактичными, дружелюбными и ... изобретательными.
Те вещи, которые используют в своем быту японцы, очень отличаются от тех, которыми привыкли пользоваться мы. А ведь некоторые из них могли бы сослужить хорошую службу многим из нас. Вот лишь краткий перечень полезных гаджетов, способных упростить нашу жизнь.
В наших парках можно встретить все, кроме шкафчиков для людей, которые ведут здоровый образ жизни и по утрам бегают или прогуливаются. В них человек может оставить, например, спортивную одежду или обувь, сэкономив время на то, чтобы донести это все домой, а затем отправляться на работу.
Экономные японцы экономны во всем. Даже воде, которая стекает в умывальник после мытья рук, дают, так сказать, вторую жизнь: она используется в сливном бачке унитаза. И они не заморачиваются на очистке воды для унитаза, как многие из нас.
Те, кто предпочитает передвигаться в основном на велосипеде независимо от погодных условий, по достоинству оценили бы разработанный японцами держатель для зонтиков. Пожалуй, многим знакома ситуация, когда езда на велосипеде сопровождается проливным дождем, а держать зонт в руках вообще неудобно. Так вот у жителей Японии такой необходимости нет.
Автомобилисты были бы безмерно благодарны, если бы на наших заправочных станциях шланги были установлены не сбоку, а сверху. Это гораздо упростило бы процедуру заправки, и водителям не пришлось бы вспоминать с какой стороны в их машине находиться лючок бензобака.
До японцев нам еще далеко, но все же и у нас прогресс не стоит на месте. В связи с быстрым ритмом жизни и постоянной спешкой, многие из нас переходят на еду быстрого приготовления. Однако получив в магазине долгожданный стаканчик такой вермишели, мы спешим в офис, чтобы поскорее залить ее кипятком. А вот в пунктах продажи продуктов быстрого приготовления у японцев установлены бойлеры с кипятком и нет надобности бежать за ним в офис.
В таких комнатах в стране восходящего солнца не только чисто, как дома, но и тепло. В частности, системой обогрева снабжены сиденья унитазов, которая срабатывает от малейшего прикосновения. А при наших холодных зимах такое изобретение было бы как нельзя кстати.
Как было отмечено ранее, японцы очень заботятся о своих ближних, поэтому в торговых центрах установлены автоматы, в которых можно найти не только что-нибудь для перекуса, но и средства медицинского назначения, например, дефибрилляторы.
Порой некоторые из нас забывают или не успевают помыть руки перед едой. Вспомнив об этом мы бы судорожно стали исправлять эту ситуацию. А вот в японских ресторанах перед приемом пищи официанты подают посетителям осибори – это такие влажные полотенца, с помощью которых можно очистить руки от загрязнений.
Сейчас очень многие тщательно следят за своим здоровьем и стараются уделять этому много внимания. И каждый день начинают с утренней гимнастики на свежем воздухе. Безусловно, японцы, также заботящиеся о здоровой нации, выходят на утреннюю гимнастику. Только их занятия, в отличие от других народов, транслируются по телевидению и радио, чтобы пробудить интерес у остальных жителей, которые еще не встали на тропу здорового образа жизни.
Некоторым мужчинам знакома ситуация, когда после хорошей вечеринки на рубашке неожиданно появляется след от губной помады, который впоследствии обнаруживает жена. Так вот в Японии таких ситуаций можно избежать, если зайти в круглосуточный гипермаркет и приобрести себе новую рубашку без всяких следов. И жена ничего не заподозрит, и нервы у всех останутся в порядке.
Можно еще долго продолжать этот список, но если в нашей жизни появятся хотя бы эти пункты, то жить станет проще и лучше.
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