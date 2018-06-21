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Мечтать не вредно, вредно не мечтать … ТОП-10 человеческих желаний

Четверг, 21 Июня 2018 18:46
Мечтать не вредно, вредно не мечтать … ТОП-10 человеческих желаний Фото из открытых источников

Каждый из нас мечтал или мечтаем о чем-либо в своей жизни. Кто-то мечтает о хорошей беззаботной жизни, кто-то о крепком здоровье, а кто-то о том, чтобы хотя бы когда-нибудь найти своих родных и близких. Мечты у всех разные, но они есть у каждого. Для кого-то мечта так и остается несбыточной, а кто-то каждый день стремиться достичь желаемого. О том, какими мечтами грезят люди, пойдет речь в этой статье. Представляем вниманию читателей ТОП-10 желаний различных людей.

 

1. «Хочу стать путешественником»

 

Нельзя сказать, что данная мечта не может быть таковой, поскольку для того, чтобы путешествовать по странам и городам недостаточно лишь одного желания. Сюда нужно добавить время, немалые деньги, а также крепкое здоровье, которым могут похвастаться далеко не все.

 

 

2. «Хочу быть примером для подражания»

 

Такое странное желание только на первый взгляд может показаться странным. Есть множество людей для, которых очень важно, чтобы на них равнялись, причём во всём. Они любят, когда их ставят в пример другим людям.

 

 

3. «Хочу жить на необитаемом острове»

 

Такое желание вполне оправдано, поскольку современный мир настолько полон негатива, суеты, непонимания, что порой хочется просто убежать куда-то, спрятаться, но не всегда это удается в шумном и большом городе.  Поэтому люди, которые хотят уединиться, мечтают о том, чтобы пожить на необитаемом острове, ощутить все прелести одиночества, тишины и спокойствия. Но не стоит думать, что жизнь на необитаемом острове настолько прекрасна, чтобы там провести всю свою оставшуюся жизнь.  Попадая туда люди очень быстро хотят вернуться к повседневной привычной жизни.

 

 

4. «Хочу много детей»

 

Очень хорошее желание поскольку дети – это цветы жизни. Они несут радость, счастье, улыбки, веселье. Но чтобы иметь много детей нужно, как и в первом случае, иметь много денег, здоровья и сил для их воспитания, нужно заботиться о них, оберегать, а не просто пустить процесс воспитания на самотек.  В последнее время в связи с нестабильным материальным положением многих людей иметь много детей – задача достаточно сложная, с которой может справиться далеко не каждый.  Такое желание может возникать у многих людей, но не каждые стремятся к его осуществлению.

 

 

5. «Хочу стать знаменитым человеком»

 

Такое желание таит в своей душе далеко не каждый человек: всегда быть в центре внимания, наслаждаться восхищенными взглядами, раздавать автографы, быть, так сказать, неким божеством для своих почитателей.   

 

 

6. «Хочу быть богатым»

 

Есть люди, которые скажут, что не в деньгах счастье; есть те, кто скажет, что деньги – это главное в жизни. И в некоторой степени они окажутся правы, поскольку в современном мире без денег жить очень сложно и порой невозможно. За всё в нашей жизни приходится платить: за рождение, за образование, за здоровье, за продукты питания, за различные услуги, за блага цивилизации. Даже самая счастливая молодая пара, у которой в скором времени не окажется средств к существованию, станет уже далеко не такой счастливой, как изначально. В общем, всё требует финансовых вложений, поэтому такое желание вполне оправданно и ничего удивительного в этом нет.

 

 

7. «Хочу иметь власть»

 

Безусловно, имея власть над людьми, можно управлять ими и иметь всё, что захочется благодаря этому.  Но не всегда власть приносит пользу. Например, Наполеон тоже жаждал власти, но ни к чему хорошему, как известно, это не привело.

 

 

8. «Хочу быть здоровым»

 

Пожалуй, это желание должно быть на первом месте у каждого человека, ведь без здоровья не нужны будут ни деньги, ни счастье, ни власть. Никому не хочется болеть, никому не хочется быть ограниченным человеком. Все стремятся к совершенству: ведут здоровый образ жизни, правильно питаются, занимаются спортом и так далее. В современном мире быть здоровым – это очень большой труд и очень большая удача. Иметь хорошее здоровье – значит иметь возможность заработать деньги, обрести некий статус в обществе, а также возможность иметь много детей и радоваться каждому прожитому дню одной большой семьей.

 

 

9. «Хочу любить и быть любимым»

 

Любовь — это прекрасное чувство: оно окрыляет, оно возвышает, оно превозносит над землёй, оно делает невозможное; ради этого чувства многие люди способны на безрассудные поступки.  Как говорится, любовь правит миром и людьми, она способна изменить человека кардинальным образом.  Поэтому желание любить и быть любимым – это прекрасно и никоим образом не должно быть осмеяно.

 

 

10. «Хочу быть счастливым»

 

Это очень совокупное желание, включающая в себя несколько вещей: крепкое здоровье, финансовое благополучие, крепкую и любящую семью, стабильное положение в обществе и другие не менее важные составляющие.

 

 

Как видно, сколько людей, столько и желаний. Каждое имеет право на существование. Все люди преследуют какие-то определенные цели, которые формируются в зависимости от индивидуальных особенностей. Если человек не мечтает, не стремится к чему-либо, значит он просто не живет.

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Ванько Ольга Опубликовано в Интересные факты   Теги Мечты Желания жизнь
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