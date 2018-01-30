Мифы о волосах, в которые стоит перестать верить

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Сколько живет человечество на нашей планете, столько времени вокруг него витают мифы. И конечно же волосы не являются тому исключением. И со времен самого появления человечества вокруг волос витает достаточно большое количество различных мифов. Эти мифы как создавались еще с давних времен, так и существуют мифы, которые были созданы буквально несколько лет и несколько десятилетий тому назад. В данной статье будут представлены ТОП-10 мифов о волосах, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и в которые давно уже не стоит верить.

1. Живые волосы

Пожалуй, многие из нас с самого детства слышали про такое понятие, как «живые волосы». Но на самом деле это всё-таки миф. Волосы не могут быть ни живыми, ни мертвыми, просто потому что волос – это продукт жизнедеятельности такого органа, как волосяная луковица. Если быть более точными или говорить с научной точки зрения, то волосяного графта или волосяного фолликула. В принципе, это то же самое, что и наши ногти: они не являются ни живыми, ни мертвыми. Это просто продукт жизнедеятельности.

2. Волосы можно выдернуть с корнем

На самом деле корень луковицы является самостоятельным и полноценным органом, таким же самостоятельным, как печень, почки и прочие органы человеческого организма. Естественно, выдернуть эти органы никак невозможно. Корень луковицы находится глубоко под кожей человека, и для того, чтобы корень извлечь оттуда используются специальные медицинские инструменты. Поэтому, как бы человек не старался выдернуть луковицу, ничего у него не получится.

3. Корни волоса можно напитать

На самом деле напитать корни волоса так же невозможно, как и «оживить» волосы, просто потому что кожа головы является самым совершенным средством для защиты от проникновения различных веществ из вне. А поскольку корень луковицы находится глубоко под кожей головы, а в не самой коже, то соответственно проникнуть туда невозможно. Этот миф родился благодаря маркетологам, которым необходимо зарабатывать деньги на соответствующих средствах по уходу за волосами.

4. Можно вырастить «новые» волосы

Если у человека по каким-либо причинам отсутствуют волосы или он совсем облысел, то восстановить волосы невозможно. Существует огромное количество рекламных продуктов, которые якобы могут вернуть человеку его бывшие когда-то пышные волосы. Но не стоит этому верить. На сегодняшний день нет ни одного средства, способного вернуть волосы, кроме пластической операции по пересадке волос.

5. Человек облысел – значит в его организме много тестостерона

В некотором смысле это является правдой в случае облысения по мужскому типу, когда оно идет спереди назад либо начинается с макушки и соединяется с лобной частью. Многие говорят, что это связано с наличием в организме большого количества тестостерона. Действительно, тестостерон влияет на процесс облысения головы человека, но не его количество, а его производная дегидротестостерон. В свою очередь он производится при помощи такого вещества, как 5-альфа-редуктаза. Как только это вещество в организме человека увеличивается, так сразу же начинается подавление роста луковиц волос. Луковицы постепенно перестают выращивать волосы и происходит их омертвление.

6. Перхоть от сухой кожи головы

С точность наоборот. Перхоть присуща тем людям, чья кожа головы склонна к жирности. Так что, если не хочется неприятных последствий в виде белых чешуек на одежде, то лучше не использовать для волос различные масла поскольку они только усугубят ситуацию.

7. Частое расчесывание волос делает их здоровее

Скорее, частое расчесывание волос может сделать их более грязными на вид, поскольку в процессе расчесывания по волосам распределяется кожный жир. А частое расчесывание наоборот может привести к ухудшению внешнего вида волос, поскольку они травмируются, становятся ломкими и секутся от частого механического воздействия. Поэтому волосы стоит расчесывать по мере необходимости.

8. Холодная вода способствует гладкости волос

Прохладный душ благотворно влияет на кожу тела, делая ее подтянутой и упругой. А вот на волосы прохладная вода, как и горячая никак не влияет, поскольку волос – это всего лишь продукт жизнедеятельности, как уже отмечалось выше.

9. Выпадают волосы – это признак наступающего облысения

В норме у человека должно выпадать до 150 волос в сутки. Происходит так называемый обмен: старые волосы выпадают, а новые начинают расти. Бить тревогу нужно тогда, когда проблема приобретает более глобальный характер.

10. У блондинок меньше волос

Поскольку волосы натуральных блондинок имеют более тонкую структуру, они кажутся тоньше, соответственно их меньше. Но это лишь визуальный эффект. На самом деле блондинки обладают даже большим количеством волос, нежели брюнетки.