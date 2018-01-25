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Интересные факты о Тунгусском метеорите

Среда, 24 Января 2018 21:36
Интересные факты о Тунгусском метеорите Фото из открытых источников

В 1908 году в отдаленной пустынной сибирской местности прогремел взрыв в 1000 раз сильнее, чем от атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв разрушил спокойствие ледяного пейзажа и положил на землю 80 миллионов деревьев.

То, что именно вызвало этот разрушительный взрыв, все еще находится под вопросом и по сей день.

30 июня 1908 года, около 7:17 по местному времени, несколько жителей Красноярского края проснулись и увидели движущийся по небу столб голубого света, почти такой же яркий, как солнце.

Затем они услышали разрушительный грохот, и ударные волны пробежали по поселку, разбивая окна и сбивая людей с ног.

Как описал это живущий в той местности крестьянин С.Б. Семенов: «Над Тунгусской дорогой Онкула небо раскололось на две части, и над лесом возник огонь. Раскол в небе стал больше, и огонь покрыл всю северную стороеу».

«В тот момент мне стало невыносимо жарко, так, как будто моя рубашка горит; жара надвигалась с северной стороны, где был огонь. Я хотел сбросить рубашку и выбросить ее, но небо стало темным, и раздался сильный удар, отбросивший меня на несколько метров».

С самого начала происшествия исследователи быстро пришли к выводу, что взрыв был вызван падением массивного метеора на землю.

В 1921 году, спустя более десятилетия после этого события, советские ученые впервые отправились на разведку на место падения метеорита. Они хотели изучить его на наличие в нем железа и других полезных ископаемых.

Однако они не смогли найти в эпицентре взрыва ни одного кратера. Вместо этого они нашли кольцо из выжженных деревьев, все еще стоящих, но с оторванными ветвями.

 



Хотя ученые пришли к выводу, что это был метеор, который взорвался при вхождении в нашу атмосферу, они не обнаружили каких-либо ударных кратеров и возможных фрагментов.

Без доказательства причины взрыва стали появляться другие теории Тунгусского происшествия.

Британский астроном Ф. Дж. У. Уиппл предположил, что упавший объект был небольшой кометой. В отличие от метеороидов, которые являются небесными объектами из минералов и горных пород, кометы представляют собой структуры, состоящие из льда и пыли.

Уиппл считал, что это может объяснить тот факт, что ученым не удалось обнаружить какую-либо часть метеора, поскольку комета могла вызвать взрыв при входе в атмосферу, но полностью сгорела из-за высокой температуры входа.


Эта теория также может объяснить светящиеся небеса, наблюдаемые в Европе в дни, следующие за взрывом, поскольку они были бы вызваны образовавшимися льдом и пылью от кометы, попадающими в атмосферу.


Тем не менее, другие оспаривали, что комета могла дойти до земной атмосферы, чтобы быть причиной взрыва. Споры привели к выводу, что Тунгуска была кометой с каменной мантией, которая позволила ей проникнуть в атмосферу.

Существуют и другие теории о Тунгусском событии, в том числе и предложенная астрофизиком Вольфгангом Кундтом, который выдвинул теорию о том, что причиной взрыва стали 10 миллионов тонн природного газа, выброшенных из земной коры.

 


По сей день кратер от падения Тунгуски так и не был найден, и этот огромный взрыв все еще остается научной загадкой, ожидающей своего ответа.




Пономарева Анна Опубликовано в Интересные факты   Теги Тунгусский метеорит загадка комета

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