Вторник 23 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Интересные факты» Нераскрытые тайны Второй мировой войны

Нераскрытые тайны Второй мировой войны

Вторник, 23 Января 2018 13:11
Нераскрытые тайны Второй мировой войны Фото из открытых источников

Вторая мировая война – самая жестокая война в истории человечества. О ней много пишут, рассказывают. Вроде бы уже все о ней известно. Но все же осталось еще много невероятных и интересных тайн об этом злосчастном событии. В статье будут рассмотрены самые загадочные моменты об этом страшном периоде в истории.

 

1. Необъяснимая пропажа знамя крови

 

Казалось бы, обычный кусок ткани. Но какой смысл нес в себе этот кусок. Знамя для немцев являлось культовым предметом. Его брали на все церемонии, Гитлер касался этим знаменем других знамен, подобно попу, освещающему своим крестом всех и вся. Практически все нацисты верили, что если прикоснуться к знамени, то оно давало им неимоверную силу для сражений. Культ этого знамени начался с того самого времени, когда Гитлер впервые проявил свои командирские способности в Мюнхене, во время неудачной попытки захватить государственную власть. Кровь, пролитая во время этой схватки, попала на флаг. Его удалось уберечь и позже передать Гитлеру. На протяжении войны знамя находилось в руках эсэсовцев. Однако последнее его появление было отмечено на параде, проходившем в 1944 году. После этого кровавое знамя никому больше не попадалось на глаза. И куда оно могло исчезнуть – остается только догадываться. Возможно, оно было уничтожено в ходе дальнейших боевых действий.

 

 

2. Битва американцев за Лос-Анджелес с …НЛО?

 

Событие, которое произошло по истечении 2 месяцев после Перл-Харбора, оставило много впечатлений у американцев. Когда они увидели в небе летающие объекты, излучающие свет, то были уверены, что японские воздушные формирования решили атаковать Лос-Анджелес с воздуха. Естественно со стороны американцев были предприняты попытки защиты от неопознанных объектов: за час в воздух улетело 1400 боевых снаряда. Но оказалось все зря: с неба не поступило ни одного ответного удара, и ни один самолет воображаемого противника не был сбит американцами. Единственными пострадавшими от данных действий были американцы, обстрелянные своими же солдатами. Никто так и не понял, что это было. Возможно, это было НЛО?

 

 

3. Золото подлодки I-52 все еще таиться в глубинах океана

 

Подводная лодка I-52, сконструированная японцами, является самой известной субмариной времен Второй мировой войны. На ее борту перевозилось около 2 тонн золота, около 3 тонн опиума и почти 55 тон каучука, а также полный комплект орудия и военные. Но ни опиумом и каучуком прославилась подлодка, а своей гибелью в 1944 году благодаря ударам, нанесенным немецкой субмариной U-530. Попытки найти ценный груз, ушедший вместе с подлодкой на дно, неоднократно совершались многими любителями сокровищ. Благодаря некоторым рассекреченным документам в 1990 году, кладоискатель Пол Тайдуэл принялся за поиски ценного клада с помощью российского исследовательского судна, оборудованного радарными установками. Сначала ему удалось найти рядом с субмариной несколько ящиков, в которых находился опиум, а затем Тайдуэлу и его помощникам удалось попасть в грузовой отсек, открыв который они обрадовались. Но, к своему сожалению, рано. Это были не слитки золота, а всего лишь олова. И эта неудача заставила кладоискателя полагать, что золото все еще находится на морском дне.

 

 

4. Странное исчезновение пяти самолетов

 

Казалось бы, ничего особенного в том, что пропали самолеты, нет. Ведь в годы войны разбивается и уничтожается столько летающих аппаратов, что можно всех и не сосчитать. Однако пропажа в 1945 году группы самолетов из 5 единиц не кажется обычной. Декабрьским утром летчики пяти торпедоносцев-бомбардировщиков, входящих в состав «Звено 19», проводили учения в небе. Вскоре все радары перестали их видеть, летчики не выходили на связь. Поиски затянулись, но оказались безуспешными. Какие силы стерли «Звено 19», а также отправленный на его поиски гидросамолет PBM-5 Мартин «Маринер» с лица земли, неизвестно. Полагают, что весь экипаж стал заложников «бермудского треугольника».

 

 

5. Когда и где на самом деле умер Гитлер?

 

Принято считать, что Гитлер отравился в мир иной по своей доброй воле: он самоубийца. Однако факты говорят об ином. Имеет право на существование теория о том, что фюрер вместе со своей женой Евой Браун бежали из Берлина на немецкой субмарине U-530. По некоторым данным жизнь немецкого полководца оборвалась на 75 году жизни в Аргентине. Все это только догадки, поскольку официальных документов, подтверждающих факт бегства фюрера в другую страну, нет. И стоит только догадываться, где и как умер легендарный человек, вошедший навсегда в историю.

 

Ванько Ольга Опубликовано в Интересные факты   Теги война Гитлер

Главное за сутки
Второй турецкий военный погиб в сирийском Африне Второй турецкий военный погиб в сирийском Африне В ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне погиб второй турецкий военный. Об этом сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу. "Мы потеряли в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне моего земляка (жителя…
Валуев: МОК вынуждает Россию отказаться от поездки на ОИ-2018 Валуев: МОК вынуждает Россию отказаться от поездки на ОИ-2018 Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Государственной думы России, считает, что Международный олимпийский комитет заставляет Российскую Федерацию полностью отказаться от участия в Олимпийских…
Украина отклонила предложение России вернуть технику из Крыма‍ Украина отклонила предложение России вернуть технику из Крыма‍ Киев не хочет вести дискуссию относительно возвращения военной техники из Крыма Украине — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Он добавил, что Киев не получал официального обращения от Москвы…

Читайте также
Загадочная наука: ТОП-10 невероятных научных открытий 2017 года Загадочная наука: ТОП-10 невероятных научных открытий 2017 года Закончился 2017 год и пришло время подводить итоги. Ученые, медики, политики и другие добились чего-то за этот год, совершили много действий, благодаря которым в нашем мире что-то изменилось. А что…
ТОП-10 мемов, ставших популярными в 2017 году ТОП-10 мемов, ставших популярными в 2017 году Мемы в интернете стали неотъемлемой частью нас и нашей жизни. А какие же мемы являются самыми популярными? Об этом можно узнать, изучив ТОП-10 мемов 2017 года. 1. Ждун Серое бесформенное…
Что ждёт кофеманов, если отказаться от употребления кофе Что ждёт кофеманов, если отказаться от употребления кофе Для одних людей чашечка кофе с утра – это как наркотик, без которого невозможно начать день. А для других кофе является напитком богов на протяжении всего дня. Употребление этого напитка…
ТОП 15 занимательных фактов о шампанском ТОП 15 занимательных фактов о шампанском Пожалуй, ни одно торжественное мероприятие не обходится без этого славного напитка. Будь-то свадьба, день рождения или новый год присутствие шампанского на праздничном столе обязательно. А когда знаешь об этом напитке…
Фото
Странный остров в болотах Аргентины Странный остров в болотах Аргентины

Таинственный объект, обнаруженный в болотах Аргентины, изначально нашли на Google Maps и приняли за ...

Видео

 

Петербургские пенсионерки поддержали курсантов клипом Satisfaction

Опрос

Как, на ваш взгляд, следует бороться с насилием в школах?

 

Анекдот дня

Мне кажется, рассчитывая расходы на душу населения, правительство не учитывает тело.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
10 уникальных изобретений советского прошлого 10 уникальных изобретений советского прошлого
Невероятные и страшные факты о вещах, которые нас окружают Невероятные и страшные факты о вещах, которые нас окружают
ТОП 10 странных и интересных фактов из мира бизнеса ТОП 10 странных и интересных фактов из мира бизнеса
Загадочная наука: ТОП-10 невероятных научных открытий 2017 года Загадочная наука: ТОП-10 невероятных научных открытий 2017 года
Как не попасть впросак или 7 неправильных способов экономии денег Как не попасть впросак или 7 неправильных способов экономии денег
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.