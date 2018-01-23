Нераскрытые тайны Второй мировой войны

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Вторая мировая война – самая жестокая война в истории человечества. О ней много пишут, рассказывают. Вроде бы уже все о ней известно. Но все же осталось еще много невероятных и интересных тайн об этом злосчастном событии. В статье будут рассмотрены самые загадочные моменты об этом страшном периоде в истории.

1. Необъяснимая пропажа знамя крови

Казалось бы, обычный кусок ткани. Но какой смысл нес в себе этот кусок. Знамя для немцев являлось культовым предметом. Его брали на все церемонии, Гитлер касался этим знаменем других знамен, подобно попу, освещающему своим крестом всех и вся. Практически все нацисты верили, что если прикоснуться к знамени, то оно давало им неимоверную силу для сражений. Культ этого знамени начался с того самого времени, когда Гитлер впервые проявил свои командирские способности в Мюнхене, во время неудачной попытки захватить государственную власть. Кровь, пролитая во время этой схватки, попала на флаг. Его удалось уберечь и позже передать Гитлеру. На протяжении войны знамя находилось в руках эсэсовцев. Однако последнее его появление было отмечено на параде, проходившем в 1944 году. После этого кровавое знамя никому больше не попадалось на глаза. И куда оно могло исчезнуть – остается только догадываться. Возможно, оно было уничтожено в ходе дальнейших боевых действий.

2. Битва американцев за Лос-Анджелес с …НЛО?

Событие, которое произошло по истечении 2 месяцев после Перл-Харбора, оставило много впечатлений у американцев. Когда они увидели в небе летающие объекты, излучающие свет, то были уверены, что японские воздушные формирования решили атаковать Лос-Анджелес с воздуха. Естественно со стороны американцев были предприняты попытки защиты от неопознанных объектов: за час в воздух улетело 1400 боевых снаряда. Но оказалось все зря: с неба не поступило ни одного ответного удара, и ни один самолет воображаемого противника не был сбит американцами. Единственными пострадавшими от данных действий были американцы, обстрелянные своими же солдатами. Никто так и не понял, что это было. Возможно, это было НЛО?

3. Золото подлодки I-52 все еще таиться в глубинах океана

Подводная лодка I-52, сконструированная японцами, является самой известной субмариной времен Второй мировой войны. На ее борту перевозилось около 2 тонн золота, около 3 тонн опиума и почти 55 тон каучука, а также полный комплект орудия и военные. Но ни опиумом и каучуком прославилась подлодка, а своей гибелью в 1944 году благодаря ударам, нанесенным немецкой субмариной U-530. Попытки найти ценный груз, ушедший вместе с подлодкой на дно, неоднократно совершались многими любителями сокровищ. Благодаря некоторым рассекреченным документам в 1990 году, кладоискатель Пол Тайдуэл принялся за поиски ценного клада с помощью российского исследовательского судна, оборудованного радарными установками. Сначала ему удалось найти рядом с субмариной несколько ящиков, в которых находился опиум, а затем Тайдуэлу и его помощникам удалось попасть в грузовой отсек, открыв который они обрадовались. Но, к своему сожалению, рано. Это были не слитки золота, а всего лишь олова. И эта неудача заставила кладоискателя полагать, что золото все еще находится на морском дне.

4. Странное исчезновение пяти самолетов

Казалось бы, ничего особенного в том, что пропали самолеты, нет. Ведь в годы войны разбивается и уничтожается столько летающих аппаратов, что можно всех и не сосчитать. Однако пропажа в 1945 году группы самолетов из 5 единиц не кажется обычной. Декабрьским утром летчики пяти торпедоносцев-бомбардировщиков, входящих в состав «Звено 19», проводили учения в небе. Вскоре все радары перестали их видеть, летчики не выходили на связь. Поиски затянулись, но оказались безуспешными. Какие силы стерли «Звено 19», а также отправленный на его поиски гидросамолет PBM-5 Мартин «Маринер» с лица земли, неизвестно. Полагают, что весь экипаж стал заложников «бермудского треугольника».

5. Когда и где на самом деле умер Гитлер?

Принято считать, что Гитлер отравился в мир иной по своей доброй воле: он самоубийца. Однако факты говорят об ином. Имеет право на существование теория о том, что фюрер вместе со своей женой Евой Браун бежали из Берлина на немецкой субмарине U-530. По некоторым данным жизнь немецкого полководца оборвалась на 75 году жизни в Аргентине. Все это только догадки, поскольку официальных документов, подтверждающих факт бегства фюрера в другую страну, нет. И стоит только догадываться, где и как умер легендарный человек, вошедший навсегда в историю.