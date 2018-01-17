ТОП-10 мемов, ставших популярными в 2017 году

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Мемы в интернете стали неотъемлемой частью нас и нашей жизни. А какие же мемы являются самыми популярными? Об этом можно узнать, изучив ТОП-10 мемов 2017 года.

1. Ждун

Серое бесформенное существо с головой морского слона покорило пользователей Рунета с самого начала 2017 года. Создававшийся изначально как олицетворение человека сидящего в очереди больницы ждун стал символом ожидания всего на свете. Ждун стал не просто мемом, а брендом. В июле компания CD Land приобрела права на его использование в России и СНГ, а в октябре подала в суд на «ВКонтакте» и «Мегафон» за неправильное использования его бренда. Чем закончилось разбирательство пока не известно.

2. Повар солит мясо

Харизматичный повар из Турции завоевал сердца пользователей интернета своей манерой изящно солить мясо. Ролик из его Инстаграма в январе обошел весь мир, а фирменный жест кулинара стал известнейшим мемом.

3. «На донышке»

Победа в номинации «хайп года» несомненно принадлежит Диане Шурыгиной. Обычная 17-ти летняя девочка из Ульяновска, которая обвинила парня в изнасиловании, появлялась в эфире федеральных телеканалов ни один десяток раз. Теперь парень отбывает наказание в исправительной колонии, а Шурыгина вышла замуж за оператора первого канала. Также она продает рекламу в соцсетях и продолжает посещать различные телешоу. После серии эфиров на первом канале с подачи Дианы родился новый мем «на донышке».

4. Светящийся мозг

Популярность этого мема обусловлена его простотой. Коллаж с изображением мозга, где на каждом следующем кадре мозг становится все больше и начинает светиться, стали использовать на западе, но тренд быстро перешел в Рунет. В отличие от многих мемов у этого не было какого-то пика популярности. Он регулярно всплывал в соцсетях в течение всего года.

5. Афроамериканец с пальцем у виска

В 2017 году именно этот персонаж можно назвать самым популярным в России западным мемом. Кадры из сериала ВВС на тему того, как избежать проблем, полюбились шутникам из интернета. Афроамериканец-умник дает логичные, но абсолютно бесполезные советы в роде ситуаций, когда ты никуда не опоздаешь, если останешься дома.

6. «Хайпанем немножечко»

Настоящим прорывом не только в сфере видеоблогинга, но и в подходе к мемам стало «Druzhko Show». Проект на YouTube громко выстрельнул в апреле, но не смог удержать планку до конца года. В первых выпусках ведущий Сергей Дружко рассказывал о мемах, пародировал известных персонажей и даже сам произносил фразы, которые быстро уходили в народ. Так было с выражением «хайпанем немножечко», ставшей визитной карточкой новоявленного видеоблогера. Само слово «хайп» плотно вошло в сленг и даже успело многим надоесть.

7. Красная кнопка и Леонид Агутин

Ещё один яркий мем 2017 года. Бурные эмоции на лице и размашистый жест музыканта во время съемки шоу «Голос» полюбились пользователям сетей. Примерно с таким же чувством и отчаянием люди принимают порой необдуманные или очень сложные решения. Забавно, что сам Агутин толком и не понял, насколько популярным стал мем с его участием.

8. Неверный парень

Мировую славу получили персонажи обычной с виду серии стоковых фотографий. Началось все с одного снимка: парень идет с девушкой по улице и увлеченно оглядывается, увидев другую красотку. Фото стало ярким мемом на популярную тему «я и мои слабости». На этом все могло бы и закончится, если бы не тысячи других фотографий с персонажем. После успешного форса первой картинки их стали намеренно искать по стокам и превращать в мемы. Так появился первый в мире мем-сериал, который не закончился до сих пор.

9. Руки-базуки

Студент из Пятигорска Кирилл Терёшин прославился только к концу года. Однако его в полной мере можно назвать одним из основных поставщиков мемов. Парень накачал бицепсы до невообразимых размеров с помощью самодельного препарата, состоящим в основном из одного жира. Многие считают, что популярность Терёшина закончится на операционном столе, а эксперименты с препаратом могут привести к омертвлению тканей и даже к ампутации конечностей.

10. «Изи-изи, рил ток»

Ещё одна фраза вошла в повсеместное употребление благодаря реперам. На этот раз отличились двое: Гнойный и Оксимирон. Последний произнес фразу: «Изи-изи, рил ток», что означает «полегче, внатуре». А Гнойный постоянно повторял эту фразу за оппонентом в качестве тролинга.