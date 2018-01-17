ТОП-10 мемов, ставших популярными в 2017 году

Мемы в интернете стали неотъемлемой частью нас и нашей жизни. А какие же мемы являются самыми популярными? Об этом можно узнать, изучив ТОП-10 мемов 2017 года.
Серое бесформенное существо с головой морского слона покорило пользователей Рунета с самого начала 2017 года. Создававшийся изначально как олицетворение человека сидящего в очереди больницы ждун стал символом ожидания всего на свете. Ждун стал не просто мемом, а брендом. В июле компания CD Land приобрела права на его использование в России и СНГ, а в октябре подала в суд на «ВКонтакте» и «Мегафон» за неправильное использования его бренда. Чем закончилось разбирательство пока не известно.
Харизматичный повар из Турции завоевал сердца пользователей интернета своей манерой изящно солить мясо. Ролик из его Инстаграма в январе обошел весь мир, а фирменный жест кулинара стал известнейшим мемом.
Победа в номинации «хайп года» несомненно принадлежит Диане Шурыгиной. Обычная 17-ти летняя девочка из Ульяновска, которая обвинила парня в изнасиловании, появлялась в эфире федеральных телеканалов ни один десяток раз. Теперь парень отбывает наказание в исправительной колонии, а Шурыгина вышла замуж за оператора первого канала. Также она продает рекламу в соцсетях и продолжает посещать различные телешоу. После серии эфиров на первом канале с подачи Дианы родился новый мем «на донышке».
Популярность этого мема обусловлена его простотой. Коллаж с изображением мозга, где на каждом следующем кадре мозг становится все больше и начинает светиться, стали использовать на западе, но тренд быстро перешел в Рунет. В отличие от многих мемов у этого не было какого-то пика популярности. Он регулярно всплывал в соцсетях в течение всего года.
В 2017 году именно этот персонаж можно назвать самым популярным в России западным мемом. Кадры из сериала ВВС на тему того, как избежать проблем, полюбились шутникам из интернета. Афроамериканец-умник дает логичные, но абсолютно бесполезные советы в роде ситуаций, когда ты никуда не опоздаешь, если останешься дома.
Настоящим прорывом не только в сфере видеоблогинга, но и в подходе к мемам стало «Druzhko Show». Проект на YouTube громко выстрельнул в апреле, но не смог удержать планку до конца года. В первых выпусках ведущий Сергей Дружко рассказывал о мемах, пародировал известных персонажей и даже сам произносил фразы, которые быстро уходили в народ. Так было с выражением «хайпанем немножечко», ставшей визитной карточкой новоявленного видеоблогера. Само слово «хайп» плотно вошло в сленг и даже успело многим надоесть.
Ещё один яркий мем 2017 года. Бурные эмоции на лице и размашистый жест музыканта во время съемки шоу «Голос» полюбились пользователям сетей. Примерно с таким же чувством и отчаянием люди принимают порой необдуманные или очень сложные решения. Забавно, что сам Агутин толком и не понял, насколько популярным стал мем с его участием.
Мировую славу получили персонажи обычной с виду серии стоковых фотографий. Началось все с одного снимка: парень идет с девушкой по улице и увлеченно оглядывается, увидев другую красотку. Фото стало ярким мемом на популярную тему «я и мои слабости». На этом все могло бы и закончится, если бы не тысячи других фотографий с персонажем. После успешного форса первой картинки их стали намеренно искать по стокам и превращать в мемы. Так появился первый в мире мем-сериал, который не закончился до сих пор.
Студент из Пятигорска Кирилл Терёшин прославился только к концу года. Однако его в полной мере можно назвать одним из основных поставщиков мемов. Парень накачал бицепсы до невообразимых размеров с помощью самодельного препарата, состоящим в основном из одного жира. Многие считают, что популярность Терёшина закончится на операционном столе, а эксперименты с препаратом могут привести к омертвлению тканей и даже к ампутации конечностей.
Ещё одна фраза вошла в повсеместное употребление благодаря реперам. На этот раз отличились двое: Гнойный и Оксимирон. Последний произнес фразу: «Изи-изи, рил ток», что означает «полегче, внатуре». А Гнойный постоянно повторял эту фразу за оппонентом в качестве тролинга.
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