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ТОП 15 занимательных фактов о шампанском

Четверг, 11 Января 2018 20:35
ТОП 15 занимательных фактов о шампанском Фото из открытых источников

Пожалуй, ни одно торжественное мероприятие не обходится без этого славного напитка. Будь-то свадьба, день рождения или новый год присутствие шампанского на праздничном столе обязательно. А когда знаешь об этом напитке еще много интересных фактов, то потребление его становится еще более приятным. Представляем вниманию общественности ТОП-15 интересных и занимательных фактов об этом шипучем напитке.

 

1. Не многие знают, что такой напиток как шампанское появился далеко в древности. О нем уже было известно в Древнем Риме, а также в Древней Греции, этот напиток воспевался знаменитыми писателями такими как Гомер, Омар Хайям. Производят шампанское уже на протяжении долгого времени в провинции Шампань, Франция.

 

2. Любительницам этого шипучего напитка стоит убрать с губ помаду, поскольку входящие в состав губной помады вещества портят замечательный вкус этого напитка.

 

 

3. Закупорка бутылки с шампанским происходит специальными станками, которые давят на пробку с силой две тонны.

 

4. Необходимо быть осторожными, когда открываете бутылку с этим шипучим напитком, поскольку дальность полета выстрелившей пробки из бутылки составляет около 12 метров, если высота ничем не ограничивается (потолком, например), а на старте пробка набирает скорость 14 м/с. В обычной бутылке шампанского объемом 0,75 литра содержится 49 миллионов пузырьков.

 

5. Сосуд, в который разливалось шампанское, не сразу стали оборачивать фольгой. Так стали делать только в XIX веке. Делалось это для того, чтобы отпугивать назойливых крыс, снующих по погребам и прогрызающих винные бочки.

 

6. Длина проволоки, которой обматывается горлышко бутылки и которая удерживает пробку, составляет 52 сантиметра и носит интересное название – мюзли. Раньше вместо мюзли использовалась пеньковая веревка.

 

 

7. Виноград, используемый для производства шампанского, собирают еще в сентябре не совсем зрелым, поскольку в нем достаточно кислоты, а сахара мало, что и необходимо для напитка. Урожай винограда в Шампани составляет 13 тонн с гектара.

 

8. Только представьте, что россияне в новогоднюю ночь осушают более 130 бутылок шипучего напитка. Интересно, сколько же тогда бутылок выпивает вся планета в новогоднюю ночь?

 

9. Шампанское необходимо подавать к столу ни теплым, ни слишком холодным. Оптимальная температура, при которой откроется весь аромат шампанского, составляет 10 С.

 

 

10. 1 миллион 838 тысяч долларов стоимость самой дорогой бутылки шампанского «Вкус бриллиантов». Но не само содержимое бутылки настолько дорого. Стоит так дорого поскольку на стекло бутылки нанесена эмблема из белого золота инкрустированная драгоценным камнем в 19 карат. Но и само содержимое бутылки принадлежит к классу элитных.

 

11. Самые большая бутылка для шампанского вмещает в себя 30 литров. Это примерно 40 бутылок стандартного объема в 0,75 литра.

 

12. Сочетается шампанское со многими продуктами, но по традиции его принято употреблять с хрустящими розовыми печеньками-бисквитами, которые были изобретены в городке Реймсе в 1690 году. С самого начала печенье изготавливали белым с добавлением ванили. Но затем, чтобы закрасить крупинки ванили, в бисквитное тесто стали добавлять натуральный краситель кармин, изготавливаемый из кошенили. Сейчас экстракт ванили уже не применяют, а печенье так и осталось розовым, что вошло в традицию. Печенье обмакивают в стакан, чтобы оно стало мягким и пропитались вкусом и ароматом вина.

 

 

13.Самое крупное во всем мире хранилище шипучего напитка находится в Эйпене. Именно за это город получил статус неофициальной столицы шампанского. Протяженность тоннеля, проходящего под улицами этого города, составляет 110 километров. В тоннеле расположено 200 миллионов бутылок игристого напитка.

 

14. Шампанское, изготовленное только из винограда белых сортов, называют «белым из белого», и считается, что такое шампанское самое изысканное. А шампанское, изготовленное из винограда красных сортов называется «белым из чёрного».

 

 

15. Всемирный день шампанского – 4 августа. Так что не грех в этот день выпить бокал этого прекрасного ароматного и шипучего напитка, создающего игривое настроение.

Ванько Ольга Опубликовано в Интересные факты   Теги Шампанское напиток

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